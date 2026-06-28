Η ιδιαίτερη προσέγγιση του Φάνη Μουρατίδη για το ψέμα – Δείτε βίντεο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Φάνης Μουρατίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον δημοφιλή ηθοποιό Φάνη Μουρατίδη υποδέχτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στο «Moments» του ΑΝΤ1, όπου δέχτηκε μια μεγάλη έκπληξη από τον μέντορά του, Κώστα Τσιάνο.
  • Ο Κώστας Τσιάνος αποκάλυψε πως ο Φάνης Μουρατίδης, παρά την επιτυχία του, ήθελε να φύγει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιατί «δεν μπορούσε το δημοσιοϋπαλληλίκι».
  • Συγκινημένος ο Φάνης Μουρατίδης, δήλωσε: «Γενικώς μ’ αρέσουν τα ψέματα, αυτό είναι αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι χωρίς το ψέμα δεν θα κάναμε τίποτα σήμερα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τον δημοφιλή ηθοποιό Φάνη Μουρατίδη υποδέχτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στο σαββατιάτικο επεισόδιο του «Moments», στον ΑΝΤ1.

Ουκρανικές πηγές: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Κάνοντας μια τρυφερή αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της προσωπικής και της επαγγελματικής του ζωής, ο γνωστός ηθοποιός δέχτηκε μια μεγάλη έκπληξη από τον μέντορα του, τον Κώστα Τσιάνο που ήταν ο άνθρωπος που του έδωσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία.

«Δεν είναι μόνο που ‘ναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι καλός άνθρωπος»

«Κάποια στιγμή του είπα το εξής, τότε, στο Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. “Επειδή κάνω έναν προγραμματισμό και είσαι ικανότατος, θέλω να σε ρωτήσω τι θα ήθελες να κάνεις;”. “Θέλω να φύγω” μου είπε και μ’ άρεσε πολύ αυτό. Ενώ κατείχε μια θέση στέρεη εκεί πέρα, στο θέατρο, πρωταγωνιστής ήθελε να φύγει γιατί δεν μπορούσε το δημοσιοϋπαλληλικι” εκμυστηρεύτηκε, μεταξύ άλλων, ο πολύπειρος σκηνοθέτης την ώρα που ο Φάνης Μουρατίδης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του στο πλατό όσο περιέγραφε τον τρόπο που του πρόσφερε, λίγο αργότερα, δυο μικρούς ρόλους», είπε αρχικά ο Κώστας Τσιάνος.

Ζώδια 28/6: Ημερήσιες προβλέψεις – Ταύροι, κάτι πολύ καλό συμβαίνει με τα οικονομικά σας, εκεί που δεν το περιμένετε

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι μόνο που ‘ναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι καλός άνθρωπος. Καλού ήθους. Χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράει πολύ σπουδαία και έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια, έχει δυο παιδιά καταπληκτικά. Ε, κάπως βοήθησα και εγώ. Αλλά τι τον βοήθησα; Με τους δυο μικρούς ρόλους; Ναι, αν έλεγε όχι, μπορεί να ήταν άλλος ο δρόμος του».

«Συγκινήθηκα γιατί είναι μια ιστορία που την λέω και ακούγεται ψεύτικη. Δηλαδή σου λέει ο άλλους “αποκλείεται, τώρα, τι λέει;” και πολλοί δεν με πιστεύουν, νομίζουν ότι λέω ψέματα. Γενικώς μ’ αρέσουν τα ψέματα, αυτό είναι αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι χωρίς το ψέμα δεν θα κάναμε τίποτα σήμερα», σημείωσε συγκινημένος ο Φάνης Μουρατίδης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ