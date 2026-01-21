Άριελ Κωνσταντινίδη για τον ερχομό της κόρης της: «Πρώτα από όλα δεν το έχω συνειδητοποιήσει εγώ – Τα παιδιά είναι χαρούμενα, κάνουν επίδειξη»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άριελ Κωνσταντινίδη
Φωτογραφία: Instagram/nwrisnwris

Το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου η Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Η ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε για τη ζωή της ως μαμά τριών παιδιών πλέον, καθώς τον Αύγουστο έφερε στον κόσμο και την κόρη της. Η καλλιτέχνις περιέγραψε το πώς έχουν διαχειριστεί οι δίδυμοι γιοι της τον ερχομό της αδελφής τους. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, ο Δαναός και ο Φοίβος, ήρθαν στη ζωή τον Μάρτιο του 2017, και είναι πλέον οχτώ ετών.

Μιλώντας για την γέννηση της κόρης της, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέφερε πως: «Πρώτα από όλα δεν το έχω συνειδητοποιήσει εγώ. Δηλαδή, πολλές φορές λέω “πώς βρέθηκε αυτό το μωρό;”. Τα παιδιά είναι χαρούμενα, κάνουν επίδειξη, “έχω και αδελφή”».

«Και στην εγκυμοσύνη μου μιλούσαν με φίλους τους και έλεγαν πώς την περιμένουν, πώς την φαντάζονται. Υπάρχουν και άλλα στάδια, τα βλέπω, έχουν αρχίσει. Κάποια στιγμή μου λέει και ο ένας “εγώ δεν σου ζήτησα ούτε αδελφό, ούτε αδελφή”», πρόσθεσε η ηθοποιός στη συνέντευξή της.

