Η αντίδραση του πατέρα της Δήμητρας Παπαδοπούλου όταν του είπε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός – Δείτε βίντεο

Η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος Δήμητρα Παπαδοπούλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή δημιουργός αναφέρθηκε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα και στην αντίδραση που είχε ο πατέρας της για το γεγονός πως θέλησε να γίνει ηθοποιός.

“Θεωρούσε ότι θα πεινάσω”

Ειδικότερα, η Δήμητρα Παπαδοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός. Όταν του το είπα, μου είπε… “λυπάμαι πολύ, παιδί μου”. Αλήθεια, γιατί είχε μια θεωρία ότι οι ηθοποιοί είναι αγράμματοι και αμόρφωτοι. Θεωρούσε ότι είναι στον αέρα, ότι δεν έχουν κάποιο αντικείμενο. Δεν είναι, βεβαία, πολύ ψέμα ότι είμαστε στον αέρα”.

“Με το εγώ μας έχουμε να κάνουμε, πολύ. “Εγώ είμαι”, “τα εκφραστικά μου μέσα” και αυτά. Ο άνθρωπος ήθελε να πάρω πτυχίο γιατί θεωρούσε ότι θα πεινάσω στο θέατρο οπότε να ‘χω μια άλλη τέχνη για να βγάλω κανένα φράγκο και να πληρώνω το νοίκι μου”.

“Όταν έφυγε από τη ζωή, είχα κάνει τους “Απαράδεκτους” αλλά και πάλι. Είχε πάθει και μια μικρή άνοια, μια κατάσταση τέτοια, που πιστεύω να μην είναι κληρονομικό. Ψυχολογικά, όμως, ήταν λίγο πιο ήσυχος ότι δεν θα πεινάσω” συμπλήρωσε, επίσης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στον Alpha.