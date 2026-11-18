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Στον Βύρωνα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 43χρονος Γερμανός, ο οποίος διωκόταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε σε ένα διαμέρισμα στον Βύρωνα, που το είχε μετατρέψει σε «κρησφύγετο».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 43χρονος εξέτιε ποινή σε φυλακή της Γερμανίας για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ από τις αρχές Νοεμβρίου καταζητούνταν ως δραπέτης.

Όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές, βρήκαν μέσα στο σπίτι 24 γραμμάρια ινδικής κάνναβης και μεταλλικό τρίφτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.