Η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου, Αντωνία Καλαντζή, μίλησε για την μεγάλη και δύσκολη μάχη που δίνει ο αγαπημένος ηθοποιός, για την υγεία του. Η συνοδοιπόρος του γνωστού καλλιτέχνη, σε δηλώσεις της στο «Πρωινό», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης».

Μιλώντας για τον άνθρωπό της, η σύζυγος του Στάθη Μαντζώρου είπε πως: «Ο Στάθης ξεπέρασε την λοίμωξη που είχε τελευταία. Σήμερα πρόκειται να βγούμε από το νοσοκομείο και να πάμε στο σπίτι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης».

Αμέσως μετά, εξήγησε ότι: «Ο Στάθης δίνει την δική του μάχη εδώ και 17 μήνες. Νιώθω ότι με αναγνωρίζει, προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας το χέρι του όταν του μιλάω και όταν τον βάζω και ακούει και βλέπει βιντεάκια με τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να δει τα παιδιά μας. Δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες…».

«Είναι πολύ μεγάλο το κόστος στο σπίτι, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος για ένα κέντρο αποκατάστασης. Ευχαριστώ τον κόσμο και όλους τους ηθοποιούς που στέκονται δίπλα μας όλο αυτό το δύσκολο διάστημα για εμάς. Εύχομαι και προσεύχομαι να τελειώσει όλο αυτό το κακό όνειρο και να είναι ο Στάθης πάλι κοντά μας», συνέχισε.