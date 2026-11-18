Η Βούλα Πατουλίδου έδωσε μία συνέντευξη στο «Happy Day». Ανάμεσα σε άλλα μίλησε για τα δύο θαύματα που έχει βιώσει, ενώ εξομολογήθηκε ότι «πιστεύω βαθιά σε μια ανώτερη δύναμη, γιατί δεν μπορεί αυτό το θαύμα που λέγεται άνθρωπος να χάνεται, να εξαφανίζεται» και έκανε μία συγκινητική αναφορά στον σύζυγό της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Βούλα Πατουλίδου είπε ότι: «Αυτόν τον δρόμο που τον διαλέγεις, μπορεί να λένε ότι το άδικο δεν ευλογείται, θέλει υπομονή. Το έχω ζήσει και το έχω δει με δύο-τρεις ανθρώπους. Εγώ ευλογήθηκα από τον Θεό να ζήσω το απόλυτο θαύμα δύο φορές.

Τη μία φορά με την απόλυτη ανατροπή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την άλλη όταν έλεγαν ότι δεν θα μπορέσω να κάνω παιδάκια και ήρθε αυτό το “κουνουπιδάκι το κόκκινο”, το οποίο έχει φέρει τη χαρά στη ζωή μας. Ο γιος μου ήταν ένα θεόσταλτο δώρο και αυτός».

«Πιστεύω βαθιά σε μια ανώτερη δύναμη, γιατί δεν μπορεί αυτό το θαύμα που λέγεται άνθρωπος να χάνεται, να εξαφανίζεται. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δω και τον Τζίμη, τον άνδρα μου, ίσως κάπου. Οι ψυχές μας νομίζω θα αναγνωρίσουν η μία την άλλη», ανέφερε αμέσως μετά.