Στενά του Ορμούζ: «Τεράστια έκρηξη» σε δεξαμενόπλοιο – Βίντεο από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι υπερδεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, ενώ άλλες υπηρεσίες παρακολούθησης της ναυτιλίας ανέφεραν διαφορετικό περιστατικό με βλήμα σε πλοίο ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ, Δεξαμενόπλοιο, φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι υπερδεξαμενόπλοιο χτύπησε νάρκη και σημειώθηκε «τεράστια έκρηξη» στα Στενά του Ορμούζ.
  • Σύμφωνα με το IRGC, το δεξαμενόπλοιο «είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης του» ενώ προσπαθούσε να αποχωρήσει. Προειδοποιούν ότι «μια τρομερή πυρκαγιά είναι το τελικό αποτέλεσμα οποιουδήποτε παραβατικού δεξαμενόπλοιου».
  • Υπηρεσίες παρακολούθησης της ναυτιλίας και η βρετανική UKMTO ανέφεραν επίσης πυρκαγιά σε πλοίο ανοικτά των ακτών των ΗΑΕ, με αναφορές για διαφορετικό σκάφος ή βλήμα που προκάλεσε το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκε υπερδεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τη «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ χτύπησε νάρκη και σημειώθηκε «τεράστια έκρηξη».

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, το IRGC ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο «είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης του» ενώ προσπαθούσε να αποχωρήσει από το στενό με αργό πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται η προέλευση του δεξαμενόπλοιου ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε.

«Μια τρομερή πυρκαγιά είναι το τελικό αποτέλεσμα οποιουδήποτε παραβατικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθεί να αγνοήσει την ασφάλεια και τους κανόνες του Στενού του Ορμούζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

 

Το περασμένο 24ωρο η Τεχεράνη υποστήριξε ότι χτυπήθηκε «γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG) με το όνομα NV Sunshine, ιδιοκτησίας της NatWit, «το οποίο προσπαθούσε να διέλθει μέσω της παράνομης διαδρομής νότια του Στενού του Ορμούζ».

Υπηρεσίες παρακολούθησης της ναυτιλίας ανέφεραν επίσης την Παρασκευή ότι ένα άγνωστο βλήμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέροντας όμως διαφορετικό σκάφος.

Η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία UKMTO ανέφερε την Παρασκευή ότι ένα πλοίο που βρισκόταν 13 ναυτικά μίλια (24 χιλιόμετρα) ανοικτά του Al Jazeera Al Hamra των ΗΑΕ, νοτιοδυτικά του Ορμούζ, χτυπήθηκε από βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά. «Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι προς το παρόν άγνωστες. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», ανέφερε η UKMTO σε δήλωσή της.

Με πληροφορίες από Tasnim, AFP και ΕΡΤ

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