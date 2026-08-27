Conference League: «Διπλά» πρόκρισης ψάχνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Μακριά από την έδρα τους καλούνται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός να διεκδικήσουν την πρόκριση στη League Phase του Conference League και να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Μετά τις ισοπαλίες σε Τούμπα και ΟΑΚΑ, στα πρώτα ματς των play off της προκριματικής φάσης, οι δύο ελληνικές ομάδες είναι υποχρεωμένες να κυνηγήσουν τη νίκη -είτε στον κανονικό αγώνα, είτε στην παράταση, ή έστω στα πέναλτι- για να έχουν το δικαίωμα να μπουν την Παρασκευή (28/8) στην κληρωτίδα της UEFA για τη League Phase.

Ο «δικέφαλος του βορρά» δοκιμάζεται στο Μπέργκεν της Νορβηγίας απέναντι στην Μπραν (Πέμπτη 27/8, 20:00), με την οποία ήρθε ισόπαλος 1-1 στη Θεσσαλονίκη, με βελτιωμένη ψυχολογία μετά την άνετη νίκη (4-0) επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά πιθανότατα χωρίς τον αρχηγό του Αντριγια Ζίβκοβιτς, που είναι τιμωρημένος (εκκρεμεί η έφεση που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ).

Οι «πράσινοι», με τη σειρά τους, ταξιδεύουν στην Τσεχία για τον αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε (Πέμπτη 27/8, 20:00), στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έδειξε τάσεις… αυτοχειρίας, καθώς προηγήθηκε 2-0, δέχθηκε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, χάνοντας την ευκαιρία να βάλει θεμέλια πρόκρισης. Το «τριφύλλι» ελπίζει ότι θα συνεχιστεί το… παράδοξο των αποτελεσμάτων του στα προκριματικά, όπου ως τώρα μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα ματς μακριά από την έδρα του και τρεις ισοπαλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν είχε παιχνίδι στο μεσοδιάστημα των δύο αναμετρήσεων με τους Τσέχους, αφού το ματς με την Κηφισιά για την πρεμιέρα της Super League αναβλήθηκε, ενώ κάτι αντίστοιχο έγινε και με την Χράντετς Κράλοβε.

Το αξιοσημείωτο των αγώνων ρεβάνς των play off είναι ότι κάποιες ομάδες από ισχυρά πρωταθλήματα κινδυνεύουν με πρόωρο αποκλεισμο: η Μπράιτον προέρχεται από «λευκή» ισοπαλία με την Τρόμσο στη Νορβηγία, η Αταλάντα έμεινε επίσης στο 0-0 με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα τα παίξει… όλα για όλα στο ουδέτερο Μίσκολτς, ενώ η Τβέντε αναζητά ανατροπή στο Αζερμπαϊτζάν, μετά την ήττα με 1-0 από την Καραμπάχ στο Ενσεντε. Σε σαφώς καλύτερη μοίρα βρίσκονται η Μονακό, η Φράιμπουργκ, η Χετάφε, ο Αγιαξ και η Μπράγκα, ενώ η Πάφος φιλοξενεί τη Ντινάμο Σίτι, από την οποία είχε αποσπάσει 1-1 στην Αλβανία.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τα play off του Conference League (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):