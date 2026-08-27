Άρης: Εντάσσεται στις προπονήσεις ο Αντόνιο Βράνκοβιτς – Είναι γιος του θρυλικού Στόγιαν

Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Άρη, προκειμένου να αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Οι αρκετοί τραυματισμοί, σε συνδυασμό με τις απουσίες των διεθνών λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες, έχουν περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών για τις προπονήσεις των «κίτρινων». Για τον λόγο αυτό, ο Άρης αναμένεται να εντάξει προσωρινά επιπλέον αθλητές στο πρόγραμμα της ομάδας, μεταξύ των οποίων και τον 28χρονο σέντερ.

Η πορεία του Αντόνιο Βράνκοβιτς

Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, έχει ύψος 2,13μ. Αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, από το 2015 έως το 2019, στο Duke, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στην Κροατία, φορώντας τις φανέλες της Τσιμπόνα και της ΚΚ Σπλιτ. Ακολούθησαν συνεργασίες με ομάδες από την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Μαυροβούνιο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Τσεντεβίτα, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,8 πόντους και 4,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.