Άρης: Εντάσσεται στις προπονήσεις ο Αντόνιο Βράνκοβιτς – Είναι γιος του θρυλικού Στόγιαν

Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, αναμένεται να συμμετάσχει στις προπονήσεις του Άρη, καθώς οι τραυματισμοί και οι απουσίες των διεθνών έχουν μειώσει τις διαθέσιμες επιλογές της ομάδας. Ο 28χρονος σέντερ θα αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Αντόνιο Βράνκοβιτς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Άρη, προκειμένου να αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.
  • Οι αρκετοί τραυματισμοί, σε συνδυασμό με τις απουσίες των διεθνών λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες, έχουν περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών για τις προπονήσεις των «κίτρινων».
  • Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, έχει ύψος 2,13μ. Αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, από το 2015 έως το 2019, στο Duke, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στην Κροατία, φορώντας τις φανέλες της Τσιμπόνα και της ΚΚ Σπλιτ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς, αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις του Άρη, προκειμένου να αξιολογηθεί από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Οι αρκετοί τραυματισμοί, σε συνδυασμό με τις απουσίες των διεθνών λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες, έχουν περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών για τις προπονήσεις των «κίτρινων». Για τον λόγο αυτό, ο Άρης αναμένεται να εντάξει προσωρινά επιπλέον αθλητές στο πρόγραμμα της ομάδας, μεταξύ των οποίων και τον 28χρονο σέντερ.

Η πορεία του Αντόνιο Βράνκοβιτς

Ο Αντόνιο Βράνκοβιτς, έχει ύψος 2,13μ. Αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, από το 2015 έως το 2019, στο Duke, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στην Κροατία, φορώντας τις φανέλες της Τσιμπόνα και της ΚΚ Σπλιτ. Ακολούθησαν συνεργασίες με ομάδες από την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Μαυροβούνιο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Τσεντεβίτα, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,8 πόντους και 4,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ