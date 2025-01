ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ μετονόμασε τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής – Άλλαξε ονομασία και στο όρος Ντενάλι

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/01) ότι άλλαξε και επισήμως τις ονομασίες του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής και του όρους Ντενάλι της Αλάσκας σε όρος Μακίνλεϊ.

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αλλαγή ονομασίας στον Κόλπο του Μεξικού και στο όρος Ντενάλι, μόλις λίγες ώρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, υλοποιώντας μια προεκλογική υπόσχεσή του.

«Ο Κόλπος του Μεξικού πλέον θα ονομάζεται επισήμως Κόλπος της Αμερικής και η υψηλότερη κορυφή της Βόρειας Αμερικής θα φέρει και πάλι το όνομα Όρος Μακίνλεϊ» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

On Jan 21, the US Coast Guard published a press release and they actually called the Gulf of Mexico, the Gulf of America.

This is how quickly and easily people and organisations comply. pic.twitter.com/2HVYKlAozP

— TheBossRoss 🇪🇺 🧶 ❄ 📷 6x💉 (@BettinaSRoss1) January 23, 2025