Ορκωμοσία Τραμπ: Ξέσπασε σε γέλια η Χίλαρι Κλίντον όταν άκουσε ότι ο Κόλπος του Μεξικού μετονομάζεται σε Κόλπος της Αμερικής

Μεγάλη μέρα η Δευτέρα (20/1) για τις ΗΠΑ και την ιστορία τους, καθώς είναι η μέρα που ορκίζεται ο εκλεγμένος 47 Πρόεδρος της χώρας, στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι υψηλοί καλεσμένοι ήταν πολλοί με πρώην Προέδρους να δίνουν το «παρών», μεταξύ των οποίων και ο Μπίλ Κλίντον με τη σύζυγό του Χίλαρι, που είχε εκλεγεί με την παράταξη των Δημοκρατικών. Τα… απρόοπτα, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψαν με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του να μην… φείδεται υποσχέσεων και εκδήλωσης των προθέσεών του, μια εκ των οποίων είναι – όπως είπε – η αλλαγή του ονόματος του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής.

Στο σημείο αυτό, η κάμερα συνέλαβε την Χίλαρι Κλίντον να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της, με τον σύζυγό της, Μπιλ, να παραμένει ψύχραιμος.

Αξίζει, πάντως να αναφέρουμε ότι η Χίλαρι υπήρξε η αντίπαλος του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, όταν κι έχασε τη θέση του Προέδρου της χώρας από τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα και όπως φαίνεται ακόμη του το κρατάει… μανιάτικο.

Hilary Clinton reacts to Donald Trump declaring he will rename Gulf of Mexico to Gulf of America. pic.twitter.com/nCESoCF6tN

— Pop Crave (@PopCrave) January 20, 2025