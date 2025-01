Live η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη ορκωμοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει σε λίγη ώρα ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρακολουθήστε live όλα όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον και την ορκωμοσία του 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δημοσίευσε ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο στην πλατφόρμα Χ, καταγράφοντας τις πιο ξεχωριστές στιγμές της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Στο βίντεο εμφανίζονται πολλές προσωπικότητες που επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο και το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του κ. Μπάιντεν, όπως οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Μπόνο των U2 και η Billie Eilish.

For me, the People’s House has always been about welcoming everyone.

America, thank you for trusting me with this sacred place. I’ve loved opening the doors to the Oval Office wider than ever these past four years. pic.twitter.com/G3BmVqEEiY

— President Biden (@POTUS) January 20, 2025