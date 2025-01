ΗΠΑ: Ορκίστηκε αντιπρόεδρος ο Τζέι Ντι Βανς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ορκίστηκε ο Τζέι Ντι Βανς, πριν από την ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ηλικία μόλις 40 ετών, έγινε ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι στο παρελθόν επέκρινε τον Τραμπ, ο συντηρητικός γερουσιαστής του Οχάιο έκανε στροφή 180 μοιρών και έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα και της ιδεολογίας MAGA («Make America Great Again»).

«Ορκίζομαι επισήμως ότι θα υποστηρίξω και θα υπερασπιστώ το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον όλων των εχθρών, εξωτερικών και εσωτερικών- ότι θα δείξω αληθινή πίστη και υποταγή σε αυτό- ότι αναλαμβάνω αυτή την υποχρέωση ελεύθερα, χωρίς καμία διανοητική επιφύλαξη ή σκοπό αποφυγής- και ότι θα εκπληρώσω καλά και πιστά τα καθήκοντα του αξιώματος στο οποίο πρόκειται να αναλάβω. Ο Θεός να με βοηθήσει» είπε ο Βανς.

JD Vance sworn in as Vice President of the United States. 🎉🇺🇸

It’s official!!

Congratulations to President Trump & Vice President Vance.

This is a good day for America, Israel & the world.

May God bless these men, and may he guide them in leadership with His spirit & His wisdom. pic.twitter.com/WGyUHyOmWN

— Jay Engelmayer (@jengelmayer) January 20, 2025