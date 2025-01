Τραμπ: Όσα είπε στη δεύτερη ομιλία του – Το «νεότερο ακροατήριο», η «κλαψιάρα τρελή» και η διαφωνία για το νούμερο ένα θέμα της εκστρατείας

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφότου ολοκλήρωσε την ομιλία του στη Ροτόντα του Καπιτωλίου κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας, μεταφέρθηκε στην αίθουσα Emancipation Hall του Καπιτωλίου, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου και υποστηρικτές του.

Λίγο πριν, ο Τραμπ και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, συνόδευσαν τους Τζο και Τζιλ Μπάιντεν στην αεροπορική βάση Andrews, απ’ όπου θα ταξιδέψουν στην Καλιφόρνια, για να ξεκινήσουν τη μεταπροεδρική τους ζωή.

«Είστε ένα νεότερο, πολύ πιο όμορφο ακροατήριο από αυτό στο οποίο μόλις μίλησα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ακροατήριο της τελετής ορκωμοσίας, που έλαβε χώρα νωρίτερα.

“You’re a younger, far more beautiful audience than what I just spoke to, and I want to keep that off the record.”

President Trump compliments overflow audience in Emancipation Hall in the Capitol. pic.twitter.com/DRncVNUJ2o

— Daily Wire (@realDailyWire) January 20, 2025