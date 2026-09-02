Τζορτζ Κλούνεϊ κατά Τραμπ: «Ζούμε μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε»

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διανύουν μια «δυστυχή» περίοδο υπό την κυβέρνηση Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «κακιστοκρατία».

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Διεθνή Νέα

Τζορτζ Κλούνεϊ
Πηγή: ΕΡΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διανύουν μία «δυστυχή» περίοδο της ιστορίας τους υπό τη κυβέρνηση Τραμπ.
  • Χαρακτήρισε την κυβέρνηση Τραμπ ως μία που την απαρτίζουν «οι χειρότεροι», χρησιμοποιώντας τον όρο «κακιστοκρατία» για να περιγράψει «μία χώρα που κυβερνάται από πρόσωπα με τις λιγότερες ικανότητες».
  • Ο Κλούνεϊ τόνισε: «Πιστεύω ότι ζούμε ίσως μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εν όψει των εγκαινίων της Μόστρα της Βενετίας.

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Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσουν την «δυστυχή» περίοδο της ιστορίας τους που διανύουν σήμερα υπό τη κυβέρνηση Τραμπ, μία κυβέρνηση που την απαρτίζουν «οι χειρότεροι».

«Υπάρχει μία πολύ καλή λέξη, κακιστοκρατία, που περιγράφει μία χώρα που κυβερνάται από πρόσωπα με τις λιγότερες ικανότητες. Πιστεύω ότι ζούμε ίσως μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου εν όψει των εγκαινίων της Μόστρα της Βενετίας κατά την διάρκεια της οποίας θα τιμηθεί για τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

 

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