ΔΟΠΑ: «Καμπανάκι» για την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών στις εμπόλεμες ζώνες

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Νέα έκκληση προς τα κράτη-μέλη του να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των πολιτικών αεροσκαφών απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από τις εμπόλεμες ζώνες απηύθυνε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός υπογράμμισε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος πολιτικά αεροσκάφη να βρεθούν στο επίκεντρο ένοπλων συγκρούσεων ή να πληγούν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τα κράτη να αξιολογούν διαρκώς την ασφάλεια του εναέριου χώρου που ελέγχουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

Η τοποθέτηση του ΔΟΠΑ, η οποία δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, ήρθε την ίδια ημέρα που η Ουκρανία ενημέρωσε επίσημα τον οργανισμό ότι θεωρεί πλέον μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Kyiv has formally notified the UN’s aviation agency that Russian airspace is unsafe for civilian aircraft, a day after President Volodymyr Zelenskyy warned that Ukrainian drones have made Russia’s skies unsafe of civil aviation.https://t.co/MO6XEl0aru — TVP World (@TVPWorld_com) September 2, 2026

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι ρωσικοί αιθέρες έχουν καταστεί «εξαιρετικά επικίνδυνοι», επικαλούμενος την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρότι η πολιτική αεροπορία δεν αποτελεί στόχο, δεν μπορεί να επιχειρεί με ασφάλεια σε έναν εναέριο χώρο όπου πραγματοποιούνται επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιχειρήσεις απάντηση στην επιλογή της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν τις χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία». Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών.