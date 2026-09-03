ΔΟΠΑ: «Καμπανάκι» για την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών στις εμπόλεμες ζώνες

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) απηύθυνε νέα έκκληση στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των πολιτικών αεροσκαφών λόγω των κινδύνων που προκύπτουν από τις εμπόλεμες ζώνες. Η προειδοποίηση του ΔΟΠΑ συνέπεσε με την επίσημη ενημέρωση από την Ουκρανία ότι θεωρεί μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο.

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ΔΟΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα έκκληση προς τα κράτη-μέλη του να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των πολιτικών αεροσκαφών απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από τις εμπόλεμες ζώνες απηύθυνε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).
  • Η τοποθέτηση του ΔΟΠΑ, η οποία δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, ήρθε την ίδια ημέρα που η Ουκρανία ενημέρωσε επίσημα τον οργανισμό ότι θεωρεί πλέον μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο.
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι ρωσικοί αιθέρες έχουν καταστεί «εξαιρετικά επικίνδυνοι», επικαλούμενος την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones.

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Νέα έκκληση προς τα κράτη-μέλη του να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των πολιτικών αεροσκαφών απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από τις εμπόλεμες ζώνες απηύθυνε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός υπογράμμισε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος πολιτικά αεροσκάφη να βρεθούν στο επίκεντρο ένοπλων συγκρούσεων ή να πληγούν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τα κράτη να αξιολογούν διαρκώς την ασφάλεια του εναέριου χώρου που ελέγχουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

Η τοποθέτηση του ΔΟΠΑ, η οποία δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, ήρθε την ίδια ημέρα που η Ουκρανία ενημέρωσε επίσημα τον οργανισμό ότι θεωρεί πλέον μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι ρωσικοί αιθέρες έχουν καταστεί «εξαιρετικά επικίνδυνοι», επικαλούμενος την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρότι η πολιτική αεροπορία δεν αποτελεί στόχο, δεν μπορεί να επιχειρεί με ασφάλεια σε έναν εναέριο χώρο όπου πραγματοποιούνται επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιχειρήσεις απάντηση στην επιλογή της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν τις χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία». Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών.

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