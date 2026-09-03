ΔΟΠΑ: «Καμπανάκι» για την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών στις εμπόλεμες ζώνες

Νέα έκκληση προς τα κράτη-μέλη του να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των πολιτικών αεροσκαφών απέναντι στους κινδύνους που προκύπτουν από τις εμπόλεμες ζώνες απηύθυνε ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).
Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός υπογράμμισε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος πολιτικά αεροσκάφη να βρεθούν στο επίκεντρο ένοπλων συγκρούσεων ή να πληγούν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τα κράτη να αξιολογούν διαρκώς την ασφάλεια του εναέριου χώρου που ελέγχουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.
Η τοποθέτηση του ΔΟΠΑ, η οποία δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, ήρθε την ίδια ημέρα που η Ουκρανία ενημέρωσε επίσημα τον οργανισμό ότι θεωρεί πλέον μη ασφαλή τον ρωσικό εναέριο χώρο.
Kyiv has formally notified the UN’s aviation agency that Russian airspace is unsafe for civilian aircraft, a day after President Volodymyr Zelenskyy warned that Ukrainian drones have made Russia’s skies unsafe of civil aviation.https://t.co/MO6XEl0aru
— TVP World (@TVPWorld_com) September 2, 2026
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι ρωσικοί αιθέρες έχουν καταστεί «εξαιρετικά επικίνδυνοι», επικαλούμενος την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρότι η πολιτική αεροπορία δεν αποτελεί στόχο, δεν μπορεί να επιχειρεί με ασφάλεια σε έναν εναέριο χώρο όπου πραγματοποιούνται επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Zelensky continues to threaten civil aviation in Russia.
Claims airlines already cancelling flights: ‘completely logical response’ pic.twitter.com/Wa88tH4Rue
— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) September 2, 2026
Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιχειρήσεις απάντηση στην επιλογή της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν τις χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία». Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών.