Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά – Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα

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Με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας ξεκινά η ημέρα, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι και κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα της Μαγνησίας, στις Σποράδες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Στα δυτικά ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική Στερεά.

Αργότερα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν σταδιακά στα ανατολικά και νότια, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ

Αρχικά νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22°C, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στα βόρεια του νομού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ