Το λαχανικό που οι ειδικοί θεωρούν κορυφαία υπερτροφή για τον οργανισμό – Δεν είναι το σπανάκι ούτε το λάχανο kale

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Ποιο είναι το πιο θρεπτικό λαχανικό που μπορείτε να βάλετε στο πιάτο σας; Σύμφωνα με μελέτη των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), μόνο ένα λαχανικό κατάφερε να πετύχει την τέλεια βαθμολογία στην αξιολόγηση της θρεπτικής του πυκνότητας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο εξωτικό τρόφιμο, αλλά για ένα λαχανικό που βρίσκεται εύκολα στην αγορά.

Το πιο υγιεινό λαχανικό στον κόσμο, σύμφωνα με ειδικούς

Επιστήμονες συνέταξαν μια λίστα με τα πιο θρεπτικά λαχανικά του πλανήτη, και ένα από αυτά κατέκτησε την απόλυτη κορυφή. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) επιχείρησε να ταξινομήσει τα λαχανικά με βάση τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν και την πυκνότητά τους.

Μόνο ένα λαχανικό συγκέντρωσε την τέλεια βαθμολογία, ένα απόλυτο 100/100 – και δεν πρόκειται για κάποιο σπάνιο, ακριβό τρόφιμο που πρέπει να ψάχνετε σε εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Το λαχανικό αυτό είναι το νεροκάρδαμο (watercress). Αυτό το φυλλώδες λαχανικό, με τη χαρακτηριστική πιπεράτη γεύση του, ξεπέρασε το κινέζικο λάχανο, το σέσκουλο, τα φύλλα παντζαριού και το σπανάκι, κερδίζοντας την πρώτη θέση.

Τι είναι το νεροκάρδαμο

Ανήκει στην οικογένεια των Κραμβοειδών (Brassicaceae) και συγγενεύει στενά με το λάχανο, το κέιλ (kale, γνωστό και ως λαχανίδα), το ραπανάκι και τη μουστάρδα. Η λατινική του ονομασία, Nasturtium officinale, μεταφράζεται ως «αυτός που στρίβει τη μύτη», πιθανώς λόγω της έντονης, πιπεράτης γεύσης του.

Αν και το νεροκάρδαμο δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά σε πολλές χώρες, στη Βρετανία είναι εξαιρετικά δημοφιλές, καθημερινό και φθηνό. Μάλιστα, καλλιεργείται εκεί για εκατοντάδες χρόνια, ενώ διοργανώνεται και φεστιβάλ προς τιμήν του στο Alresford, την «πρωτεύουσα του νεροκάρδαρμου στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Το νεροκάρδαμο έχει τεράστια οφέλη για την υγεία. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και κάλιο, πολύ περισσότερο από το παραδοσιακό μαρούλι», δήλωσε η Dr. Amy Lee, επικεφαλής διατροφολόγος της εταιρείας Nucific.

Είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνη C, αποτελεί πηγή ασβεστίου, σιδήρου και βιταμίνης Ε, καθώς και βιταμίνης Κ και βιταμίνης Β6.

Η μελέτη των ειδικών για τις «υπερτροφές»

Η έκθεση των CDC εξέτασε περισσότερα από 40 «κορυφαία φρούτα και λαχανικά» (powerhouse fruits and vegetables), τα οποία περιέγραψε ως «τρόφιμα που σχετίζονται στενά με τη μείωση του κινδύνου χρόνιων παθήσεων».

Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα σταυρανθή λαχανικά (νεροκάρδαμο, κινέζικο λάχανο, λαχανίδα, κέιλ, ρόκα) και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σέσκουλο, φύλλα παντζαριού, σπανάκι, αντίδια, μαρούλι) συγκεντρώθηκαν στο κορυφαίο μισό της κατάταξης. Αντίθετα, τα κίτρινα/πορτοκαλί (καρότο, ντομάτα, κολοκύθα, γλυκοπατάτα), τα βολβώδη (φρέσκο κρεμμύδι, πράσο), τα εσπεριδοειδή και τα μούρα βρέθηκαν στο χαμηλότερο μισό της βαθμολογίας.

Πώς να μαγειρέψετε το νεροκάρδαμο

Το νεροκάρδαμο χρησιμοποιείται συχνότερα ως βάση για σαλάτες και σούπες. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο πέστο νεροκάρδαμου σε λιγότερο χρόνο από όσο χρειάζεται για να βράσουν τα ζυμαρικά σας.

Η επίσημη λίστα από τα CDC με τα πιο υγιεινά φρούτα και λαχανικά

Ο παρακάτω πίνακας κατατάσσει τα τρόφιμα με βάση το σκορ θρεπτικής πυκνότητας (με άριστα το 100).