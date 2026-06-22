e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για τις πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Από σήμερα, 22 Ιουνίου 2026, έως τις 26 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθούν συνολικές πληρωμές 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης. Oικονομία