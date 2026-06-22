Θεσσαλονίκη: Απείλησαν με πιστόλι 25χρονο για να τους δώσει 20.000 ευρώ – Στη φυλακή ένας 20χρονος, ελεύθερος με όρους ο ανήλικος αδελφός του

Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν ο 20χρονος κι ο 16χρονος αδελφός του, που κατηγορούνται ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους, απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να κρατηθεί προσωρινά ο 20χρονος, ενώ ο ανήλικος αδελφός του αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί δίωξη για ληστεία- από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη κι απλή, κατά περίπτωση). Απολογούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος, που θα κληθούν το επόμενο διάστημα να δώσουν εξηγήσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρημάτων (ποσό που προσεγγίζει τις 20.000 ευρώ).

Στη συνέχεια, φαίνεται πως τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια γνωρίζονται με τον 25χρονο, μιας κι ο 20χρονος φαίνεται πως διατηρεί σχέση με την αδελφή του παθόντα. Αυτός είναι κι λόγος που ο τελευταίος δέχθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν: