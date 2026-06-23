Κώστας Νικούλι – Κατερίνα Μαούτσου: Βάπτισαν τον 1,5 ετών γιο τους – Δείτε φωτογραφίες

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Κώστας Νικούλι, Κατερίνα Μαούτσου, βάπτιση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πριν από λίγες ημέρες, οι ηθοποιοί Κώστας Νικούλι και Κατερίνα Μαούτσου πραγματοποίησαν τη βάπτιση του 1,5 ετών γιου τους.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από την τελετή σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η Κατερίνα Μαούτσου εξέφρασε τη συγκίνησή της, αναφέροντας στην ανάρτησή της: «Πολλαπλασιάζεται ο έρωτας; Σίγουρα. Μου αρέσει κάτι περισσότερο από αυτό; Σίγουρα όχι.»

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Ο Κώστας Νικούλι και η Κατερίνα Μαούτσου πριν από περίπου ενάμιση χρόνο έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Πριν από λίγες ημέρες, οι δύο ηθοποιοί πραγματοποίησαν τη βάπτιση του γιου τους και μοιράστηκαν στιγμιότυπα σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Για τον έρωτα σου σβήνω, σ’ αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Πολλαπλασιάζεται ο έρωτας; Σίγουρα. Μου αρέσει κάτι περισσότερο από αυτό; Σίγουρα όχι. Ψέματα, μου αρέσει. Να το μοιράζομαι με αυτούς που αγαπώ και να τους ζητιανεύω υλικό, επειδή μου τη σπάνε οι φωτογράφοι στις γιορτές και δεν έκλεισα και τελικά έχω το πιο ωραίο άλμπουμ. Και σε άλλα με υγεία», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Δείτε τις φωτογραφίες από την βάπτιση:

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