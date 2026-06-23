ΠΑΟΚ – Λίσι: «Θα παλέψουμε και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός Αλέσιο Λίσι πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του ΠΑΟΚ, διαδεχόμενος τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Μίλησε για την απόφασή του να αναλάβει την ομάδα, τη φιλοσοφία του για επιθετικό και πιεστικό ποδόσφαιρο, καθώς και το μήνυμά του προς τους φιλάθλους για αφοσίωση και μάχη για το κλαμπ.

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Αθλητισμός

ΠΑΟΚ, Λίσι
πηγή: paokfc.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέσιο Λίσι πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι «ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για εμένα».
  • Ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός ανέφερε ότι «θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα» που θα διαχειρίζεται όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.
  • Στέλνοντας μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο Λίσι δήλωσε: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου. Θα παλέψουμε γι’ αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε».

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Τις πρώτες δηλώσεις του ως προπονητής του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Αλέσιο Λίσι. Ο 40χρονος Ισπανός τεχνικός, ο οποίος διαδέχεται τον Ράζβαν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων», μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Λίσι:

Για το τι σκέφτηκε για τον ΠΑΟΚ όταν άκουσε για το ενδιαφέρον του: «Γνωρίζω φυσικά για την ομάδα, καθώς είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια καλή επιλογή για εμένα και χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω την ομάδα».

Για την απόφαση του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ: «Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουροι για εμένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα, όταν πρέπει να επιλέξω».

Για τις συζητήσεις με Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια: «Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή που κάναμε το πρώτο meeting, όλα ήταν καλά, όλα κατέληξαν καλά».

Για το τι είδους ποδόσφαιρο θα παίζει ο ΠΑΟΚ: «Θέλω μια ομάδα που θα μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα. Σίγουρα θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα».

Για τα πρώτα πράγματα που ζητάει από τους παίκτες του: «Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για την ομάδα, για τους φιλάθλους, γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου. Θα παλέψουμε γι’ αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε».

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