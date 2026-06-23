Δίκη για τα Τέμπη: Τρία νέα αιτήματα από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας

Τρία νέα αιτήματα υποβλήθηκαν από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη που διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το πρώτο αίτημα αφορά στην αλλαγή στην σειρά εξέτασης των μαρτύρων, το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, και το τρίτο στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, για την σύμβαση 717 την περίοδο 2021-2023.

Τα παραπάνω αιτήματα κατέθεσε ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος επικαλέστηκε το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την σειρά εξέτασης μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση έξι θεματικές.

Πρότεινε συγκεκριμένα, στην πρώτη θεματική να εξεταστούν οι μάρτυρες που επενέβησαν στο πεδίο αμέσως μετά την σύγκρουση, όπως διασώστες, στη δεύτερη θεματική να εξεταστούν μάρτυρες σχετικά με την ασφάλεια και την υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου, στην τρίτη θεματική να εξεταστούν οι μάρτυρες σχετικά με την φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης, δηλαδή πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, στην τέταρτη, μάρτυρες για τις ενέργειες που έγιναν στον τόπο του συμβάντος τις επόμενες μέρες μετά την σύγκρουση, στην πέμπτη θεματική να εξεταστούν οι ιατροδικαστές και άλλοι μάρτυρες σχετικά με την διαχείριση του ψηφιακού υλικού και στην τελευταία θεματική να εξεταστούν οι αυτόπτες μάρτυρες, επιζώντες της σύγκρουσης.

Στο δεύτερο αίτημά του, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος πρότεινε να κληθούν να καταθέσουν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ την περίοδο 2023-2025 και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει την φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Το τελευταίο αίτημα αφορά την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και των οργανισμών του σιδηροδρόμου σχετικά με την σύμβαση 717 για την περίοδο 2021-2023, καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Ψαρόπουλος, κρίνεται κρίσιμο για να σχηματίσει το δικαστήριο πληρέστερη εικόνα σχετικά με τις ευθύνες των κατηγορουμένων που κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Μετά την σύντομη διακοπή του δικαστηρίου αναμένεται η υποβολή νέων αιτημάτων από άλλους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας.

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για οπτικοακουστική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων

Νωρίτερα σήμερα απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου, η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα επισημαίνοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ