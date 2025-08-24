Γυναικοκτονία στον Βόλο: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του 

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, άσκησε η εισαγγελέας του Βόλου στον 40χρονο που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο. Ο συζυγοκτόνος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας που θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια και την θεραπεία που τυχόν δέχθηκε, σύμφωνα με το gegonotanews.