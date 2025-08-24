Γυναικοκτονία στον Βόλο: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος, εισαγγελέας, 40χρονος, δολοφονία

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, άσκησε η εισαγγελέας του Βόλου στον 40χρονο που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο. Ο συζυγοκτόνος ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας που θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Επίσης, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου δράστη, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια και την θεραπεία που τυχόν δέχθηκε, σύμφωνα με το gegonotanews.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Λίπος στο συκώτι: Για ποιες ασθένειες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι πρέπει να ξέρετε

Κίνηση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους – Αύξηση κατά 4,58% σε σχέση με το 2024

Eυρωπαίοι και Αμερικανοί επιμένουν ελληνικά – Στο εξωτερικό ταξιδεύουν όλο και περισσότεροι Έλληνες

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι σας εμποδίζει να προχωρήσετε μπροστά

Τι σημαίνει η φράση «κατά κόρον»
περισσότερα
14:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Αυστηρά οριοθετημένα πάρκινγκ για τα ηλεκτρικά πατίνια θέτει σε λειτουργία ο δήμος

Τέλος στην άναρχη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών θέλει να βάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης, με κα...
14:28 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την Τρίτη η κηδεία της – Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της 

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η αδελφή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία πέθανε σε ηλ...
14:12 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα – Ποιες περιοχές θα βρεθούν σε «πορτοκαλί» συναγερμό 

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ...
13:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Αύξηση της θερμοκρασίας στις καμένες περιοχές – Τι είπε ο Λαγουβάρδος για τον ρόλο της κλιματικής κρίσης 

Στο θέμα των επιπτώσεων των πυρκαγιών, στο ρόλο της κλιματικής κρίσης, αλλά και στις προτάσεις...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο