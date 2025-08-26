Γαλλία: Πολιτική και οικονομική κρίση μετά την ανακοίνωση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης – «Η επιλογή είναι χάος ή ευθύνη»

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμη κρίση, αφού το στοίχημα του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να κερδίσει υποστήριξη για το βαθιά αντιδημοφιλές σχέδιό του για τη μείωση του χρέους απέτυχε, βυθίζοντας τη χώρα στην πολιτική και οικονομική αστάθεια.

Οι γαλλικές αγορές κατέρρευσαν την Τρίτη, αφού ο Μπαϊρού ξύπνησε το πολιτικό κατεστημένο από τον καλοκαιρινό του λήθαργο τη Δευτέρα με την απροσδόκητη κίνησή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό του για τη μείωση του χρέους. Η πρότασή του απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δήλωσαν ότι θα απολάμβαναν την ευκαιρία να συντομεύσουν τον χρόνο της κυβέρνησης μειοψηφίας του.

Σε μια συμβολική στιγμή που υπογράμμισε τη δύσκολη θέση του, ο Μπαϊρού σκόνταψε και παραλίγο να πέσει καθώς ανέβηκε στο βήμα για να κάνει τα πρώτα του σχόλια μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης νύχτας. Είπε ότι οι βουλευτές πρέπει τώρα να επιλέξουν μεταξύ “χάους” και “ευθύνης” και κάλεσε τους Γάλλους να πιέσουν τους εκπροσώπους τους να κάνουν μια συνετή επιλογή ενόψει της 8ης Σεπτεμβρίου.

“Δεν ζητώ από κανέναν να αλλάξει γνώμη, αλλά μπορεί κανείς να το σκεφτεί”, δήλωσε αργότερα ο Μπαϊρού στους δημοσιογράφους.

Εάν ο Μπαϊρού πέσει, ο Μακρόν θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διεξάγει νέες βουλευτικές εκλογές -μια κίνηση που έχει απορρίψει στο παρελθόν- ή να εγκαθιδρύσει νέα κυβέρνηση. Ωστόσο, καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι πιθανό να λύσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας ή το πολιτικό αδιέξοδο.

“Η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού να προκηρύξει πρόωρη ψήφο εμπιστοσύνης είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει την αντικατάστασή του με έναν ακόμη πρωθυπουργό ή (λιγότερο πιθανό) νέες βουλευτικές εκλογές”, έγραψαν οι αναλυτές της Capital Economics. “Σε κάθε περίπτωση, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα παραμείνει πολύ πάνω από το επίπεδο που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του λόγου του χρέους”.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταλιό, ο οποίος ηγείται των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι θα ήταν “ανεύθυνο” και “ενάντια στα συμφέροντα της Γαλλίας” να ψηφίσει για την πτώση της κυβέρνησης. Άλλοι διαφώνησαν.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, του οποίου ηγείται η Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι θέλει ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. “Δεν βλέπω ποιος νέος πρωθυπουργός δεν θα αποδοκιμαζόταν αμέσως”, δήλωσε στο Reuters πηγή προσκείμενη στη Λεπέν.

Οι Σοσιαλιστές, η ψήφος των οποίων θα είναι κρίσιμη, δήλωσαν επίσης ότι θα καταψηφίσουν τον Μπαϊρού. “Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό πρωθυπουργό και, πάνω απ’ όλα, μια διαφορετική πολιτική”, έγραψε ο επικεφαλής σοσιαλιστής νομοθέτης Μπόρις Βαλλό στο X.

Η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από τις διαδηλώσεις που καλούν διάφορες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζονται από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα, θυμίζοντας τις ταραχές των Κίτρινων Γιλέκων που ξέσπασαν το 2018 για τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και του κόστους ζωής.

“Αν δεν επιβεβαιωθεί ο Φρανσουά Μπαϊρού στην εξουσία -που είναι μια υπόθεση που σήμερα μοιάζει απίθανη- θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση που θα είναι μια φάση αποσταθεροποίησης”, δήλωσε ο δημοσκόπος Ζαν-Ντανιέλ Λεβί, προβλέποντας αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Η επόμενη ημέρα

Πηγή προσκείμενη στον Μπαϊρού δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες των δημοσιονομικών του προτάσεων, αν και ήταν ανένδοτη στο ότι η συμπίεση του προϋπολογισμού είναι απαραίτητη.

Ο Μπαϊρού δήλωσε την Τρίτη ότι θα ζητήσει από τους φορολογούμενους με υψηλό εισόδημα να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να συμβάλουν στον περιορισμό του ελλείμματος. Ο Μπαϊρού γνώριζε ότι τελικά θα κατατεθεί ψηφοφορία δυσπιστίας για τον προϋπολογισμό και αποφάσισε να προλάβει την αντιπολίτευση, δήλωσε η πηγή.

Ο γαλλικός δείκτης blue chip CAC40 υποχώρησε κατά 1,5% την Τρίτη, έχοντας υποχωρήσει κατά 1,6% αργά τη Δευτέρα. Οι τραπεζικοί γίγαντες BNP Paribas (BNPP.PA) και Societe Generale (SOGN.PA) διολίσθησαν περισσότερο από 6% ο καθένας.

Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν για λίγο στο 3,53%, το υψηλότερο από τον Μάρτιο , πριν σταθεροποιηθούν στο 3,50%. Όταν η απόδοση ενός ομολόγου αυξάνεται, η τιμή του πέφτει.