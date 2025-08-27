Ο Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα, Τετάρτη (27/8) για την επόμενη μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε γνωστό ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ.

Όπως είπε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο Fox News, θα συζητήσει το «ολοκληρωμένο σχέδιο» που καταρτίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.

Steve Witkoff Praises Trump’s Gaza Aid Initiative Steve Witkoff told President Trump, “I visited Gaza on your behalf, and as we distributed food and aid through your new initiative promoted by Marco Rubio, the people applauded you.” He expressed deep gratitude to @POTUS,… pic.twitter.com/bzhTephGvl — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 26, 2025

«Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο (…) υπό τη διεύθυνση του προέδρου», όπου θα συζητηθεί «πολύ πλήρες σχέδιο το οποίο καταρτίζουμε για την επόμενη μέρα» στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου, είπε ο Γουίτκοφ στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Πολλοί άνθρωποι θα δουν πόσο ισχυρό και καλοπροαίρετο είναι, και ότι αντανακλά τα ανθρωπιστικά κίνητρα του Προέδρου Τραμπ», είπε ακόμα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε «πρέπει το Ισραήλ να κάνει κάτι διαφορετικό για να τερματίσει τον πόλεμο και να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα», ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Πιστεύουμε ότι θα το λύσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Ο Γουίτκοφ είπε ότι το Ισραήλ είναι ανοιχτό σε συνέχιση των συζητήσεων με την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς. Δήλωσε επίσης ότι η Χαμάς έχει δείξει ότι είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία.