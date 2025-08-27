Τραγωδία σε γάμο στην Τουρκία: Γαμπρός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς – Συνελήφθη η θεία του

Τραγωδία σε γάμο στην Τουρκία: Γαμπρός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς – Συνελήφθη η θεία του

Τραγωδία εκτυλίχτηκε σε έναν γάμο στην Τουρκία, όταν ο γαμπρός χτυπήθηκε από αδέσποτες σφαίρες, την ώρα που καλεσμένοι πυροβολούσαν για να γιορτάσουν το γεγονός. Ο 23χρονος Αλί Κ. μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, αλλά εκεί υπέκυψε.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu,  ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του, ο οποίος έγινε σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, τόνισε το Anadolu.  Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς είναι η κουνιάδα του γαμπρού, στο σπίτι της οποίας βρέθηκαν δύο όπλα χωρίς άδεια.

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.

 

