Επιστρέφει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ποντένσε

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θέμα Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Όλα δείχνουν ότι ο Πορτογάλος βρίσκεται μία ανάσα από το να επιστρέψει στο λιμάνι, καθώς οι Πειραιώτες τα έχουν βρει σε όλα μαζί του κι ενώ προηγήθηκε η δική του προσπάθεια για να «ανοίξουν οι γέφυρες» επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική ομάδα και στην Αλ Σαμπάμπ, όπου και ανήκει.

Ως γνωστό ο Ποντένσε δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο με την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και η υπόθεση μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς και αυτό που περίμενε τα τελευταία 24ωρα ήταν η απάντηση του συλλόγου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα κυλούν σύμφωνα με τα «θέλω» του ποδοσφαιριστή και του Ολυμπιακού, οπότε αυτό που απομένει είναι να ξεπεραστούν κάποιες μικρολεπτομέρειες.

Η Αλ Σαμπάμπ φέρεται ν’ απάντησε θετικά στην πρόταση των νταμπλούχων Ελλάδας κι εκτός απρόοπτου ο Ποντένσε θα μπει στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, μετά από ένα χρόνο απουσίας.

Τις επόμενες ώρες ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τα τυπικά της επιστροφής του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Ρομποτικό σκυλί έμαθε να παίζει μπάντμιντον – «Είναι αρκετά καλό» – Βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
00:15 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Στραβοπάτημα με το… καλημέρα

Αν και προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με το τακουνάκι του Τζούριτσιτς, ο Παναθ...
23:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-0: Πέλκας, ο…. λυτρωτής

Όπως στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, έτσι και για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ...
22:26 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0: «Καθάρισε» ο Πιερό

Σκοράροντας για πρώτη φορά μετά από περίπου έξι μήνες, ο Φραντζί Πιερό οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκ...
20:24 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Επίσημο: Για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Τα...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix