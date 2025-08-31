Εύβοια: Σήμερα η κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Τριήμερο τοπικό πένθος, ακυρώνονται εκδηλώσεις

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα πουν σήμερα (31/08) το τελευταίο αντίο στο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μηχανή τους, το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι, γονείς τριών παιδιών, στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα στη Ν. Λάμψακο.

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι υπέκυψε και η 41χρονη μητέρα, που είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν ένα τζιπ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε με τον σύζυγό της. Η γυναίκα που ήταν πολυτραυματίας, αρχικά νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, η οικογένειά της ζήτησε να δοθεί αίμα από πολίτες καθώς υπήρχε άμεση ανάγκη, ωστόσο η 41χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο είχε χάσει τη ζωή του και ο 45χρονος σύζυγός της, αφήνοντας έτσι τρία παιδιά ορφανά.

Σύμφωνα με το evima.gr, έχει κηρυχθεί τριήμερο τοπικό πένθος στη Νέα Λάμψακο, από τις 30 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες.

Παράλληλα, ακυρώνονται ή αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις κατά το ίδιο διάστημα.