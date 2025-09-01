Δύο αδέλφια επιχειρηματίες οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος στην Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά, εκβιασμοί και «ιερές» μπίζνες από κληρικούς

Όλο και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ανάμεσα στους 48 συλληφθέντες είναι ένστολοι (αστυνομικοί και στρατιωτικοί) καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες της Κρήτης. Η αρχή του νήματος του κουβαριού φαίνεται πως ξεκίνησε από μία υπόθεση έκρηξης εμπρηστικού μηχανισμού έξω από το σπίτι ενός αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024. Ο ίδιος, ζήτησε την βοήθεια από συναδέλφους του, οι οποίοι είχαν πάρει μετάθεση από την Αθήνα στην Κρήτη. Κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση, καθώς βρήκαν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και τα άτομα που τοποθέτησαν την βόμβα.

Μέσω επισυνδέσεων και όσο περνούσε ο καιρός, συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο εγκληματικό δίκτυο, το οποίο διακινούσε ναρκωτικά, πωλούσε όπλα, αλλά έκανε και εκβιασμούς και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Τα λεφτά που έβγαζαν από τις παράνομες δραστηριότητές τους τα «ξέπλεναν» σε επιχειρήσεις Airbnb, beach bar και ξενοδοχεία. Γι’ αυτό τον λόγο ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα δεν ήταν προσεκτικοί στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, κάτι που βοήθησε την αστυνομική έρευνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Δύο αδέλφια φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο cretapost. Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν… χρυσές δουλειές στον τουρισμό και την εστίαση.

Τα δύο αδέλφια διατηρούν διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και είναι ευρέως γνωστοί στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν οι άνθρωποι που είχαν το πρώτο λόγο στην εγκληματική οργάνωση ως προς την διακίνηση ναρκωτικών, την διακίνηση οπλισμού ενώ εμπλέκονται και σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών.

«Ιερές» μπίζνες

Παράλληλα, σύμφωνα με το Action24 υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας Αρχιμανδρίτης, για αγοραπωλησία στην Μονή Τζαγκαρόλων. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, πρόσωπα που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση σχετίζονται με την καταπάτηση και την πώληση 175 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με το ίδιο τοπικό μέσο, βασικά στελέχη της οργάνωσης είχαν κάνει, ως φαίνεται, «ρεσάλτο» στον τουρισμό και στην εστίαση, ξέπλεναν χρήμα και έκαναν κυριλέ μπίζνες, ίσως και «ιερές», αν ληφθούν υπόψη κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι εκμεταλλεύονταν και εκτάσεις της Εκκλησίας.

Ακόμα υπάρχουν επισυνδέσεις, στις οποίες ακούγεται κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης να προωθεί συγκεκριμένο υποψήφιο για τη χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Μάλιστα το πρόσωπο προτίμησής του δεν ήταν εγγεγραμμένο, την περίοδο εκείνη, στον κατάλογο των εκλογίμων.