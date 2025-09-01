Γεωργιάδης για Τσίπρα: Είχε ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο, εάν κάνει κόμμα θα τον καλωσορίσω – Χωρίς λάμψη οι βασικοί πολιτικοί μας αντίπαλοι

Στα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα στο Action24.

«Είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό. Τον παρακολουθώ από το 2006, που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, με διαφορά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Τεράστιο ταλέντο… Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον Συνασπισμό, που έπαιρνε 3%, και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη, άγνωστος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο, το οποίο το σπατάλησε κατά τη γνώμη μου διότι δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος. Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ εάν κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, την πολιτική», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Χωρίς λάμψη οι βασικοί πολιτικοί μας αντίπαλοι»

Αναφερόμενος στα πρόσωπα της αντιπολίτευσης ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Αυτή τη στιγμή οι βασικοί πολιτικοί μας αντίπαλοι —ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Φάμελλος— ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι άνθρωποι χωρίς λάμψη και χάρη. Δεν έχουν το κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, εάν μιλάει ο κ. Ανδρουλάκης, ξέρεις περίπου από πριν τι θα πει· δεν έχει κανένα στοιχείο έκπληξης. Όταν μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το μόνο που σκέφτομαι είναι πόσους θέλει να κλείσει φυλακή. Εάν μιλάει ο κ. Φάμελλος, ωραία μιλάει, αξιοπρεπής είναι, αλλά δεν σε συναρπάζει».

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε: «Ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πολιτικός που έχει μια άλφα χάρη. Εάν κατάφερε αυτά τα χρόνια που είναι εκτός να εξελιχθεί, θα έχει λίγο ενδιαφέρον. Εάν συνεχίσει την ίδια κασέτα, νομίζω δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον».

Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν νομίζω ότι θα ανακοινώσει κόμμα στη ΔΕΘ. Όπως τον διαβάζω τον Τσίπρα, ποτέ δεν έχω πέσει έξω, γιατί τον παρακολουθώ πολλά χρόνια, θα εκφράσει τους προβληματισμούς του για την κοινωνία, τους αριστερίστικους και τους λίγο νεφελώδεις, θα ξεκινήσει μια περιοδεία με το βιβλίο του, θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας και θα επανέλθει γύρω στα Χριστούγεννα, αρχές του έτους».

