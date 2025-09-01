Ντόναλντ Τραμπ: Τι απάντησε στην φημολογία για την υγεία του

Τις τελευταίες ημέρες έχουν φουντώσει οι φήμες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά από την κυκλοφορία φωτογραφιών που δείχνουν τα χέρια του μελανιασμένα.

Την Παρασκευή πυροδοτήθηκε νέα φημολογία καθώς το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου για το Σαββατοκύριακο ήταν κενό και δεν περιελάμβανε δημόσιες εμφανίσεις. Αρκετοί τότε αναρωτήθηκαν αν ο Τραμπ «εξαφανίστηκε» εξαιτίας της υγείας του. Στο Χ έγινε trend το hashtag «Ο Τραμπ είναι νεκρός» (TrumpIsDead).

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social απάντησε την Κυριακή στις φήμες: «Δεν έχω νιώσει καλύτερα στην ζωή μου. Επίσης η Ουάσινγκτον είναι μία ζώνη χωρίς εγκληματικότητα!».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος το πέρασε στο θέρετρο του γκολφ που διατηρεί στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια μαζί με την εγγονή του Κάι Τραμπ.