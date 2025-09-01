Πούτιν: Κατηγορεί ξανά τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ελπίζει ότι η «συνεννόηση» που επιτεύχθηκε στην Αλάσκα ανοίγει το δρόμο για την ειρήνη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνόδου κορυφής που οργανώθηκε από το Πεκίνο στην Τιαντζίν της Κίνας, υπεραμύνθηκε σήμερα της επίθεσής του στην Ουκρανία κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.

«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα πως η συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τον Αύγουστο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

«Σχετικά μ’ αυτό, εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις από την Κίνα και την Ινδία με στόχο τη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν.

«Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

