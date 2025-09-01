Επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι θα πάνε σήμερα στα ΑΤΜ

Enikos Newsroom

Έφτασε η ώρα για την πληρωμή του επιδόματος 100 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που ολοκλήρωσαν το σεμινάριο σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στην εργασία και πέρασαν το τεστ αξιολόγησης.

Όπως έχει ανακοινώσει επίσημα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σήμερα Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, με τα σενάρια που ήθελαν το επίδομα να δίνεται λίγο πριν από τη ΔΕΘ 2025 να επιβεβαιώνονται.

«Θα δοθεί η εντολή από το υπουργείο και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πληρωμή», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ, είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

