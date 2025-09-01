«Ποδαρικό» με αυξημένη κίνηση κάνει ο Σεπτέμβριος – Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας

«Ποδαρικό» με αυξημένη κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής κάνει ο Σεπτέμβριος. Οι περισσότεροι εκδρομείς επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές και η κατάσταση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι επιβαρυμένη.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό αλλά και στην Λεωφόρο Κηφισίας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.