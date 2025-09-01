Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Παντρεύονται το 2026 στην Ρόδο

Enikos Newsroom

lifestyle

Νίκος Πολυδερόπουλος Βαλασία Συμιακού Realnews

Ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του, λογοθεραπεύτρια Βαλασία Συμιακού, σχεδιάζουν τον γάμο τους το επόμενο καλοκαίρι στο Νησί των Ιπποτών.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

H σχέση του Νίκου Πολυδερόπουλου και της Βαλασίας Συμιακού ξεκίνησε πριν από περίπου έξι χρόνια και έκτοτε κάθε ημέρα που περνά η αγάπη τους μεγαλώνει. Ο γνωστός ηθοποιός και η λογοθεραπεύτρια έχουν καταφέρει να χτίσουν μια τρυφερή σχέση, βασισμένη στην αγάπη, στον σεβασμό και στην αμοιβαία στήριξη.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τη δημοσιότητα, σε μια ζεστή, ιδιωτική βάση, παρόλο που η καριέρα του Ν. Πολυδερόπουλου αναπτύσσεται δυναμικά. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, την επόμενη σεζόν ο ηθοποιός θα συμμετέχει σε μια θεατρική παραγωγή, η οποία όμως ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμη.

Η Βαλασία διακρίνεται για την αφοσίωση, την ενσυναίσθηση και τη δοτικότητα. Η πρόταση γάμου έγινε τον Ιούλιο, σε ένα ταξίδι τους στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Πορτοφίνο. Ο Νίκος επέλεξε ένα ρομαντικό σκηνικό για να εκφράσει την αγάπη του, να προσφέρει στη σύντροφό του ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι και να τη ρωτήσει αν δέχεται να ενώσουν τις ζωές τους για πάντα.

Η στιγμή και για τους δύο ήταν μοναδική, γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα ευτυχίας. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της «R», οι δυο τους σχεδιάζουν να παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στη Ρόδο και ο γάμος τους αναμένεται να είναι μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη από αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το Νησί των Ιπποτών είναι ένας προσφιλής τους προορισμός και δεν είναι τυχαίο ότι και φέτος τον επέλεξαν για τις διακοπές τους. Με τη μαγευτική ομορφιά, την ιστορικότητα και την αρχοντική της ατμόσφαιρα, η Ρόδος θα προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για τη γαμήλια τελετή των ονείρων τους.

Ο Νίκος και η Βαλασία κάνουν ήδη όνειρα για το κοινό μέλλον τους. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την προοπτική να ξεκινήσουν αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και ανυπομονούν να περάσουν μαζί το δικό τους «για πάντα».

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα της Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άσκηση που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με φακούς επαφής – Κίνδυνος για μόνιμη απώλεια όρασης

«Αγνοούσα πέντε αθώα συμπτώματα για χρόνια, τελικά ήταν καρκίνος 4ου σταδίου» – Συγκλονιστική μαρτυρία 22χρονου

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Google Maps: Χρήστες ισχυρίζονται ότι βρήκαν μια «βάση εξωγήινων» κάτω από έναν γκρεμό στην Ανταρκτική

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο παιδάκια που διασκεδάζουν σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:52 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παυλίνα Βουλγαράκη: Βάπτιση στην Κρήτη

Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Στέφανος, θα βαφτίσουν το επόμενο καλοκαίρι τη μοναχ...
04:00 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

Με εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή αύρα αποχαιρέτησε τον Αύγουστο η Αθηνά Οικονομάκου. Η ηθοποιός ...
03:15 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ρένα Μόρφη: Στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης πριν την εμφάνισή της σε φεστιβάλ στην Ίο

Στην Ίο βρέθηκε η Ρένα Μόρφη για να συμμετάσχει σε τοπικό φεστιβάλ. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν...
02:45 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Δανάη Μιχαλάκη: Τα παιχνίδια με την κόρη της στην παιδική χαρά

Η Δανάη Μιχαλάκη επέλεξε να περάσει την τελευταία μέρα του Αυγούστου στην παιδική χαρά με την ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix