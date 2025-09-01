Ισχυρός σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί

Ισχυρός σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 500, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο σεισμός έπληξε αργά την Κυριακή μια σειρά από πόλεις στην επαρχία Κουνάρ, κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάντ στη γειτονική επαρχία Νανγκαχάρ. Ο σεισμός μεγέθους 6 βαθμών στις 11:47 μ.μ. είχε επίκεντρο 27 χιλιόμετρα (17 μίλια) ανατολικά-βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ στην επαρχία Νανγκαχάρ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Το εστιακό βάθος του ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα (5 μίλια). Οι πιο επιφανειακοί σεισμοί τείνουν να προκαλούν περισσότερες ζημιές.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Κουνάρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 500 τραυματίστηκαν στις περιοχές Νουρ Γκουλ, Σόκι, Γουάτπουρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε.

«Ο αριθμός των θανόντων και των τραυματιών είναι υψηλός» και καθώς «η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, οι ομάδες μας παραμένουν επιτόπου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σαραφάτ Ζαμάν. Εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε εκπρόσωπος των επαρχιακών αρχών.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.