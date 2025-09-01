Ισχυρός σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

Αφγανιστάν σεισμός
Πηγή: Reuters

Ισχυρός σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 500, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο σεισμός έπληξε αργά την Κυριακή μια σειρά από πόλεις στην επαρχία Κουνάρ, κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάντ στη γειτονική επαρχία Νανγκαχάρ. Ο σεισμός μεγέθους 6 βαθμών στις 11:47 μ.μ. είχε επίκεντρο 27 χιλιόμετρα (17 μίλια) ανατολικά-βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ στην επαρχία Νανγκαχάρ, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Το εστιακό βάθος του ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα (5 μίλια). Οι πιο επιφανειακοί σεισμοί τείνουν να προκαλούν περισσότερες ζημιές.

Αφγανιστάν σεισμός
Πηγή: Reuters

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Κουνάρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τουλάχιστον 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 500 τραυματίστηκαν στις περιοχές Νουρ Γκουλ, Σόκι, Γουάτπουρ, Μανόγκι και Τσαπαντάρε.

«Ο αριθμός των θανόντων και των τραυματιών είναι υψηλός» και καθώς «η περιοχή είναι δυσπρόσιτη, οι ομάδες μας παραμένουν επιτόπου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σαραφάτ Ζαμάν. Εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενημέρωσε εκπρόσωπος των επαρχιακών αρχών.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Αφγανιστάν σεισμός
Πηγή: Reuters

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε κάπου 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η άσκηση που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε με φακούς επαφής – Κίνδυνος για μόνιμη απώλεια όρασης

«Αγνοούσα πέντε αθώα συμπτώματα για χρόνια, τελικά ήταν καρκίνος 4ου σταδίου» – Συγκλονιστική μαρτυρία 22χρονου

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Google Maps: Χρήστες ισχυρίζονται ότι βρήκαν μια «βάση εξωγήινων» κάτω από έναν γκρεμό στην Ανταρκτική

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο παιδάκια που διασκεδάζουν σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:35 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Περιπέτεια για γατούλα που έπεσε σε πισίνα – Πώς σώθηκε

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί μια γάτα που έζησε μια σύντο...
05:07 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε με αυτοκίνητο στον περίβολο του ρωσικού προξενείου

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) ότι συνέλαβε άνδρα που εισέβαλε διά της βί...
04:45 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Δύο παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμική δόνηση 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτε...
00:30 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται σε εμπορικές συμφωνίες παρά τη δικαστική απόφαση που κηρύσσει παράνομους τους δασμούς

H κυβέρνηση Τραμπ, στις ΗΠΑ,  συνεχίζει τις συνομιλίες της με εμπορικούς εταίρους παρά την από...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix