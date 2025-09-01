Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί από τον σεισμό 6 Ρίχτερ – Δύο παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΙΣΜΟΣ

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμική δόνηση 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νοτιοανατολικό Αφγανιστάν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ιδίως στον τομέα που γειτονεύει με το Πακιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Αφγανιστάν: Δύο παιδιά νεκρά και 15 τραυματίες από τον σεισμό που έπληξε τα ανατολικά της χώρας

Ο Ατζμάλ Νταρουάις, εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία Νανγκαρχάρ, έκανε λόγο για 9 νεκρούς και 25 τραυματίες. Νωρίτερα, οι αρχές έκαναν λόγο για δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην ίδια επαρχία.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία

Ρομποτικό σκυλί έμαθε να παίζει μπάντμιντον – «Είναι αρκετά καλό» – Βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
05:07 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε με αυτοκίνητο στον περίβολο του ρωσικού προξενείου

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) ότι συνέλαβε άνδρα που εισέβαλε διά της βί...
00:30 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται σε εμπορικές συμφωνίες παρά τη δικαστική απόφαση που κηρύσσει παράνομους τους δασμούς

H κυβέρνηση Τραμπ, στις ΗΠΑ,  συνεχίζει τις συνομιλίες της με εμπορικούς εταίρους παρά την από...
00:10 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Νοτιοανατολικού Αφγανιστάν

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την νοτιοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν...
23:57 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Συνεργασία της Σαγκάης: Πώς λειτουργεί το τρίγωνο Κίνας-Ρωσίας-Ινδίας και το μήνυμα που στέλνει το Πεκίνο στον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, ο πρόεδρος της Κίνας και ο πρόεδρος της Ρωσίας συναντώνται στο πλαί...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix