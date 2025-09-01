Αφγανιστάν: Δύο παιδιά νεκρά και 15 τραυματίες από τον σεισμό που έπληξε τα ανατολικά της χώρας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΙΣΜΟΣ

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα το ανατολικό Αφγανιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε δυο παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Νοτιοανατολικού Αφγανιστάν

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, διευκρίνισαν οι Αμερικανοί σεισμολόγοι.

Μάλιστα, σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το σημείο  φαίνονται κάτοικοι να προσπαθούν να μετακινήσουν συντρίμμια με τα χέρια τους.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση ως την Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πρόσθεσαν ότι άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

00:30 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

