Κρήτη: 21χρονος γρονθοκόπησε την σύντροφό του, προσπάθησε να την πνίξει και επιχείρησε να την πατήσει με το αυτοκίνητο

Ακόμη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Κρήτη, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08), μία 23χρονη κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 21χρονος σύντροφός της τη χτύπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, όπως αναφέρεται στην καταγγελία πάνω στον καβγά που είχαν, στο σπίτι που μένουν στον Πλατανιά ο 21χρονος άρχισε να την χτυπά ενώ την έπιασε από το λαιμό προσπαθώντας να την πνίξει.

Στην συνέχεια της άρπαξε την τσάντα της και το διαβατήριο της, ενώ την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσυρε έξω από το σπίτι σε διπλανό χωράφι όπου συνέχισε να την χτυπά με γροθιές και κλωτσιές.

Μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία της ο 21χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο και δεν δίστασε να προσπαθήσει να την πατήσει.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν και είναι αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άνδρας και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία ενώ την ίδια ώρα έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

