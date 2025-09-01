Τηλεθέαση (31/8): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με την Γεωργία

Το ΕΡΤNEWS ήρθε πρώτο σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Γεωργία την Κυριακή 31 Αυγούστου. Έκανε μέσο μερίδιο 25,4%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 30%.

Το ανδρικό κοινό αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά το πιο πιστό σε ότι αφορά την παρακολούθηση των αγώνων. Στην κατηγορία αυτή, ο αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 31,7%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 18-24, 48,3%. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα σε επίπεδο λεπτού το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 76,8%.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις η μεγαλύτερη πανελλαδική τηλεθέαση ήταν στην Αττική, η οποία έφτασε το 30%.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν κατά μέσο 620.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.090.000.

Χθες, Κυριακή 31 Αυγούστου το ΕΡΤNEWS έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης ημέρας 6,8%. Aπό την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν την προσεχή Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 θα δημοσιοποιούνται από τη Nielsen τα πλήρη στοιχεία τηλεθέασης του ΕΡΤNEWS.