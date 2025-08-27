Δανάη Μιχαλάκη: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί στο Grand Hotel;

Στον 2ο Κύκλο του «Grand Hotel» κάνει την εμφάνισή της η Φρίντα Ζάππα και οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές.

Η Δαναή Μιχαλάκη μπαίνει στη σειρά ως Φρίντα Ζάππα και η Αλίκη αποκτά έναν ισχυρό σύμμαχο.

Η Φρίντα είναι κολλητή φίλη της Αλίκης και θα γίνει ο φύλακας-άγγελος και νομικός σύμβουλός της με σκοπό να τη σώσει από τον Ρήγα.

Γεννημένη στο Παρίσι, δικηγόρος στο επάγγελμα και παιδική φίλη της Αλίκης όπου μάλιστα την περίοδο που σπούδαζαν μαζί στο Παρίσι ήταν αχώριστες.

Στο Grand Hotel έρχεται να κάνει έκπληξη στην Αλίκη, πολύ γρήγορα όμως θα αναλάβει δράση με το φεμινιστικό χαρακτήρα της και θα τη βοηθήσει να απαλλαγεί από τον Ρήγα.

Το πρόβλημα για τη Φρίντα θα ξεκινήσει όταν θα ερωτευτεί…