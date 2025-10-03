Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια»

Η Μαρία Καλάβρια μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε τόσο στην υγεία της καλής της φίλης, Γωγούς Μαστροκώστα, όσο και στη δική της προσωπική ζωή. Όπως εξήγησε, η Γώγω Μαστροκώστα περνά ξανά μια περιπέτεια με την υγεία της, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν.

Η Μαρία Καλάβρια υπογράμμισε πως η φίλη της δίνει τη μάχη της με θεραπείες και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εκφράζοντας σιγουριά ότι θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. «Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το πρώην μοντέλο μίλησε για την προσωπική του ζωή, ξεκαθαρίζοντας πως αυτήν την περίοδο έχει αφοσιωθεί στα δύο του σκυλιά. Όπως είπε, τα πράγματα στις σχέσεις έχουν δυσκολέψει, καθώς δεν συμβιβάζεται εύκολα. «Δεν έχω τίποτα στην προσωπική μου ζωή πέρα από τα δύο μου σκυλιά. Νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με την προσωπική μου ζωή, δεν βάζω νερό στο κρασί μου εύκολα», ανέφερε.

Τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον οποίο η Μαρία Καλάβρια υπήρξε ζευγάρι για τρία χρόνια. Παίρνοντας θέση υπέρ του πρώην συντρόφου της, τόνισε ότι σέβεται τη διακριτική στάση που κρατάει, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει και ένα παιδί στη ζωή του. «Είμαι πιο πολύ με τη μεριά του Δημήτρη επειδή κρατάει ένα χαμηλό προφίλ και δεν σχολιάζει. Δεν είναι ωραίο όταν έχει παιδί με έναν άνθρωπο να σχολιάζεις. Από εκεί και πέρα η Ιωάννα και η κάθε Ιωάννα είναι δικαίωμά της να σχολιάζει και να λέει ότι θέλει. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, αλλά εγώ σαν Μαρία δεν θα το έκανα. Αυτό έχει να κάνει και με το επίπεδο των ανθρώπων», σημείωσε.