Βρετανία: Για πρώτη φορά Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας μια γυναίκα

Η επίσκοπος του Λονδίνου, Σάρα Μαλάλι, διορίσθηκε σήμερα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και έγινε έτσι η κορυφαία θρησκευτική αξιωματούχος της Αγγλικανικής Εκκλησίας και πνευματική αρχηγός των αγγλικανών, μια θέση που αναλαμβάνει για πρώτη φορά γυναίκα, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Η Σάρα Μαλάλι, 63 ετών, πρώην νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών, αντικαθιστά τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος υποχρεώθηκε να παραιτηθεί το Νοέμβριο 2024 για τον τρόπο που διαχειρίσθηκε ένα σκάνδαλο σωματικών και σεξουαλικών επιθέσεων στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Κατάγεται από το Σάρει της Αγγλίας και από το 1999 ως το 2004 ήταν επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος από τότε που επετράπη στις γυναίκες να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή από το 2014.

