Γιώργος Περρής για το διαζύγιο των γονιών του: «Ήταν ένα τραυματικό γεγονός για ένα μικρό παιδί – Σαν να μηδενίστηκε το κοντέρ»

Για τις δύσκολες στιγμές που έζησε ως παιδία λόγω του διαζυγίου των γονιών του, αλλά και το αποκούμπι που βρήκε στη μουσική μίλησε ο Γιώργος Περρής. Ο γνωστός τραγουδοποιός ήταν καλεσμένος την Δευτέρα(29/9) στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», με τους Τζένη Μελιτά και Φώτη Σεργουλόπουλο.

«Η μουσική έγινε το αποκούμπι μου σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής μου, που ήταν το διαζύγιο των γονιών μου κι ό,τι ακολούθησε μετά που ήταν μία σκληρή πραγματικότητα για ένα μικρό παιδί. Εμένα η μουσική έγινε ο μοναδικός μου φίλος, ήταν ο μοναδικός τρόπος να εκφραστώ κι ήταν ο μοναδικός χώρος που ένιωθα ασφάλεια», είπε αρχικά ο Γιώργος Περρής.

«Ο αδελφός μου πήγε να ζήσει με τον πατέρα μου κι εγώ έζησα με τη μητέρα μου. Οπότε αναγκαστικά αυτό ήταν ένα τραυματικό γεγονός για ένα μικρό παιδί, σαν να μηδενίστηκε το κοντέρ και να έπρεπε να αρχίσουν όλα αλλιώς. Υπήρχε σοκ. Για πολλά χρόνια ήμουν το παιδί έπιπλο, όπου με ακουμπούσες, έμενα εκεί και περίμενα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδοποιός.