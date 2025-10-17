Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: 6,5 ώρες διήρκησε η συμπληρωματική κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου – Τι είπε για το επίμαχο τηλεφώνημα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φοινικούντα δολοφονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι βασικοί μάρτυρες του φονικού έδωσαν σήμερα συμπληρωματική κατάθεση στην ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ διήρκησε 6,5 ώρες. Κατάθεση έδωσε και η σύντροφός του που ήταν αυτήκοη μάρτυρας του φονικού.

O 33χρονος ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής άγριας δολοφονίας φέρεται να έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον φυσικό δράστη της επίθεσης, ο οποίος έχει συλληφθεί και βρίσκεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου θα απολογηθεί την Κυριακή.

Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να μεταβούν ο 33χρονος και η σύντροφός του, μαζί με τον δικηγόρο τους, κ. Βέρα, στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενάντια στους δύο κατηγορούμενους σχετικά με το φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Η ανακρίτρια ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση

Η ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας ζήτησε συμπληρωματική κατάθεση μόλις τρεις ημέρες πριν από την κατάθεση του 33χρονου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

O συνήγορος του 33χρονου ξεκαθάρισε ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και τάχθηκε υπέρ κάθε προανακριτικής διαδικασίας και ειδικά υπέρ και της αναπαράστασης που έχει ζητήσει και η πολιτική αγωγή από την πλευρά της αδελφής του θύματος.

Τι είπε για το επίμαχο τηλεφώνημα

Σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο 33χρονος από το κινητό της συντρόφου του, μισή ώρα μετά το έγκλημα, στον εργοδότη του 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, ο 33χρονος υποστήριξε ότι δεν αποδεικνύει κάτι σημαντικό για την υπόθεση.

Ο ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του αποχώρησαν από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, από διαφορετική πόρτα καθώς δεν θέλησαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

Αυτά είναι τα δύο επιδόματα που θα δοθούν τον επόμενο μήνα- Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλαχόντων – Ποιους αφορά

Κάμερα ασφαλείας «έπιασε» γάτα να ρίχνει ποντίκι στο φαγητό οικογένειας – ΦΩΤΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 μήλα στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:17 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε λύκειο στην Κέρκυρα – Συμμαθητές τους πέταξαν σκούπα σε καθηγητή που επενέβη

Σε ρινγκ μετατράπηκε προαύλιο λυκείου στην Κέρκυρα όταν ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια, με τους ...
21:09 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Οι θησαυροί του Τατοΐου στο Διαδίκτυο – «Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα»

Περισσότερα από 70.000 τεκμηριωμένα αντικείμενα, που βρέθηκαν στο πρώην βασιλικό Κτήμα Τατοΐου...
20:51 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Ασλανίδης: Οι αρχές της Τουρκίας απαγόρευσαν την είσοδο στην χώρα στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ3

Επικίνδυνος για την Τουρκία χαρακτηρίστηκε ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 και μέλος της Ένωσ...
20:39 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αμπελόκηποι: Δεύτερη φορά πατέρας θα γινόταν ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης