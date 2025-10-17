Προκήρυξη για πρόσληψη 150 πυροσβεστών επταετούς θητείας

Enikos Newsroom

Uncategorized

Φωτιά πυροσβέστης
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 150 ιδιωτών ως Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων επί θητεία (Π.Ε.Θ.), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επταετούς θητείας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής), συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρησιακού δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η προκήρυξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου: «Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα (http://bit.ly/46YE8Op) του Πυροσβεστικού Σώματος.

