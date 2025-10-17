Δωρητές οργάνων: Κατά 42% αυξήθηκαν μέσα σε 10 ημέρες – Έφτασαν τους 50.000

Enikos Newsroom

Υγεία

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), απέστειλε σε 3,5 εκατ. πολίτες ενημερωτικό μήνυμα για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών. Ως αποτέλεσμα, μέσα σε 10 ημέρες, το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων αυξήθηκε κατά 42%, φτάνοντας τους 50.000 εγγεγραμμένους δωρητές.

Τα αποτελέσματα της δράσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά

  • Μέσα σε 10 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ www.eom.gr. Η συνήθης επισκεψιμότητα ενός 10ημέρου στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ είναι περί τις 5.000 επισκέψεις.
    Μέσα στο ως άνω 10ήμερο εγγράφηκαν περί τους 15.000 νέους δωρητές οργάνων. Οι συνήθεις εγγραφές ενός δεκαημέρου είναι περί τις 200.
  • Το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, από το τέλος του 2018 που συστάθηκε (N.4512/2018) μέχρι μία ημέρα πριν την έναρξη της ενημέρωσης από την ΗΔΙΚΑ, αριθμούσε 35.000 εγγεγραμμένους Δωρητές Οργάνων. Σήμερα, με την ως άνω δράση, αριθμεί 50.000 Δωρητές, αύξηση της τάξεως του 42% μέσα σε 10 μόλις ημέρες.
  • Ο ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα ζωής» του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης και την ΗΔΙΚΑ για την υλοποίηση της δράσης και ενημερώνει ότι: «Η αποστολή των ενημερωτικών e-mails θα πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο, με την αφορμή του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.
  • Η φυσική κάρτα (πλαστική) έχει καταργηθεί και με την ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΜ (έργο σε εξέλιξη), οι δωρητές θα λάβουν την κάρτα τους σε ψηφιακή μορφή. Μέχρι τότε μπορούν να αποθηκεύουν ή και να εκτυπώνουν από το σύστημα της εγγραφής την «προσωρινή» Κάρτα Δωρητή.
  • Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθύνεστε στο [email protected]
  • Για την εγγραφή σας στο Μητρώο Δωρητών: https://www.eomdonors.gr/eom/».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στα τάρταρα οι δείκτες -Τι δείχνουν τα στοιχεία για το Nikkei και το ευρώ και ποιες είναι οι εκτιμ...

GSI: Νέα σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Τι συζητήθηκε

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Ανατριχιαστική αρχαία προφητεία μιλά για μυστηριώδη φιγούρα με «κόκκινο καπέλο» που θα αλλάξει τον κόσμο
περισσότερα
09:43 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Δημιουργία γραφείου εντοπισμού και αντιμετώπισης Fake News για την υγεία και τα εμβόλια στον ΕΟΔΥ

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα...
06:00 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Χοληστερίνη: Ένας τύπος ψωμιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή της, καθώς και στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικούς

Στην αναζήτηση για υγιεινές διατροφικές επιλογές, ένας τύπος ψωμιού αναδεικνύεται ως ο «βασιλι...
22:01 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ύπνος: Μελέτη αποκαλύπτει το μυστικό σύστημα του εγκεφάλου που «επιδιορθώνει» το σώμα σας όταν κοιμάστε

Όταν κοιμόμαστε, το σώμα μας απελευθερώνει την κρίσιμη «αυξητική ορμόνη», η οποία είναι απαραί...
20:13 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΕΟΔΥ: Καλεί σε έγκαιρο εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων κατά της COVID-19

Αν και για τους περισσότερους από εμάς η λοίμωξη COVID-19 σήμερα 16/10 εκδηλώνεται ήπια, ο ιός...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης