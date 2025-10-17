Αν τα παιδιά σας τηλεφωνούν σπάνια, πιθανότατα κάνετε 7 ανεπαίσθητα λάθη, σύμφωνα με ψυχολόγους

Η καλλιέργεια υγιών σχέσεων, ειδικά των γονέων με τα ενήλικα παιδιά τους, είναι μια ευαίσθητη υπόθεση. Στηρίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό της αυτονομίας και την προστατευτικότητα.

Κάποιες φορές, η αδυναμία της επικοινωνίας οδηγεί ακούσια σε λάθη και αποστασιοποίηση των γονέων από τα παιδιά. Η αιτία μπορεί να είναι κάποιες ανεπαίσθητες αλλά σημαντικές συμπεριφορές που δυσχεραίνουν την αλληλεπίδραση των παιδιών με τους γονείς. Σκοπός του άρθρου είναι η αναγνώριση των εμποδίων και η υπέρβασή τους. Η κατανόηση, είναι το θεμέλιο της αποδοχής και της θετικής αλλαγής.

Αν τα παιδιά σας τηλεφωνούν σπάνια, πιθανότατα κάνετε αυτά τα 7 ανεπαίσθητα λάθη, σύμφωνα με ψυχολόγους

Προσδοκίες Vs Πραγματικότητα

Ακούστε πραγματικά

Καταλάβετε πως θέλουν χώρο

Καλλιεργήστε τη συναισθηματική επικοινωνία

Σεβαστείτε τις επιλογές τους

Ακούστε τη σιωπή τους

Δώστε το δώρο της αγάπης άνευ όρων

Το δώρο της αγάπης άνευ όρων

Προσδοκίες Vs Πραγματικότητα

Το χάσμα των προσδοκιών απέναντι στην πραγματικότητα, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τη σχέση των γονέων με τα ενήλικα παιδιά. Όταν τα πράγματα, δεν πηγαίνουν όπως τα περιμένουν οι γονείς, όταν η επικοινωνία δεν προχωρά όπως θα ήθελαν, είναι καιρός για ενδοσκόπηση. Έχετε αναρωτηθεί μήπως οι προσδοκίες σας αγχώνουν υπερβολικά τα παιδιά σας;

Ο γνωστός ψυχολόγος Alfred Adler έχει πει πως, “Είναι πιο εύκολο να παλεύουμε για τις αρχές μας, παρά να ζούμε σύμφωνα μ’ αυτές”. Η διαχείριση της εύθραυστης ισορροπίας επηρεάζει σημαντικά τη σχέση του γονέα με το παιδί. Μην υποθέτετε πως τα παιδιά σας ξέρουν τις προθέσεις σας, ούτε πως έχουν γνώση των προσδοκιών σας. Η επίγνωση αυτής της πίεσης μπορεί να σας βοηθήσει ν’ αποφύγετε παγίδες και χειριστικές συμπεριφορές.

Η ανοιχτή, αμοιβαία επικοινωνία, είναι καθοριστικής σημασίας. Όλα ξεκινούν με την κατανόηση, την αποδοχή της αλλαγής και τις λογικές προσδοκίες.

Κάποιες φορές η αποστασιοποίηση και η σιωπηρή υποστήριξη, είναι η καλύτερη επιλογή.

Ακούστε πραγματικά

Τα παιδιά έχουν ανάγκη γονείς που τ’ ακούνε. Οι γονείς νιώθουν την παρόρμηση να προσφέρουν άμεσα μια λύση ή συμβουλή. Δεν έχουν ανάγκη πάντα τη συμβουλή, αλλά κάποιον να τους ακούσει. Μια ουσιαστική συζήτηση, μπορεί ν’ αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνείτε.

Όπως είπε και ο Καρλ Ρότζερς, “Όταν κάποιος μας ακούει χωρίς κριτική, χωρίς τη διάθεση να λύσει το πρόβλημα, όταν δεν θέλει να μας βάλει σε καλούπια, μας κάνει να νιώθουμε όμορφα”.

Είναι αναγκαίο ν’ ακούτε και ν’ αποδέχεστε τα συναισθήματά τους. Κατανοήστε τη δική τους οπτική. Για να επανορθώσετε τη σχέση σας με το ενήλικο παιδί σας, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή.

Όταν μιλάτε, αφήστε το παιδί σας να ολοκληρώνει τη σκέψη του, επεξεργαστείτε όσα σας λέει και μην βιάζετε ν’ απαντήσετε. Έτσι θ’ ανοίξετε διαύλους πραγματικής επικοινωνίας.

Καταλάβετε πως θέλουν χώρο

Όταν τα παιδιά σας ήταν στην εφηβεία, είχαν ανάγκη από αυτονομία και προσωπικό χώρο. Κάπως έτσι είναι και στην ενήλικη ζωή τους. Όπως ακριβώς και εσείς, έτσι και τα ενήλικα παιδιά σας έχουν τη δική τους ζωή: Τη δουλειά, τους συντρόφους, τους φίλους και, ένα μέρος της ζωής τους, δεν σας περιλαμβάνει.

Η αποδοχή και ο σεβασμός της πραγματικότητας αυτής θα σας φέρει πιο κοντά, χωρίς αισθήματα ενοχής, πίεσης ή υποχρέωσης. Όπως έχει πει και ο εμβληματικός ψυχολόγος Έρικ Έρικσον, “δεν έχει νόημα η ζωή χωρίς εξάρτηση από τους άλλους. Έχουμε ανάγκη τους άλλους και όσο πιο νωρίς το καταλάβουμε, τόσο το καλύτερο”.

Η υγιής αλληλεξάρτηση και ο αμοιβαίος σεβασμός καλλιεργούν μια υγιή σχέση με τα ενήλικα παιδιά. Αναπλαισιώστε τον τρόπο που αλληλεπιδράτε, κατανοήστε τον τρόπο της ζωής τους. Έτσι θα ενδυναμώσετε τον δεσμό σας.

Καλλιεργήστε τη συναισθηματική επικοινωνία

Η καλλιέργεια της υγιούς συναισθηματικής εξάρτησης, χωρίς χειραγώγηση, είναι αναγκαία για την ύπαρξη μιας υγιούς σχέσης με το ενήλικο παιδί σας. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Adolescence, κατέληξε στο συμπέρασμα πως, οι γονείς που έχουν ανάγκη να ασκούν ψυχολογικό έλεγχο, δυσκολεύονται στις σχέσεις με τα ενήλικα παιδιά τους και τη διατήρηση της συναισθηματική ευημερίας στη σχέση τους.

Αν ήσασταν ελεγκτικός στη διάρκεια της εφηβείας του παιδιού σας, είναι πιθανόν να επαναλαμβάνετε το ίδιο μοτίβο. Μπορεί να είναι δύσκολο να βλέπετε τα παιδιά σας να ζορίζονται, αλλά είναι αναγκαίο να τ’ αφήνετε να διαχειριστούν τις προκλήσεις της ζωής. Το προτιμότερο είναι να τους παρέχετε ένα δίχτυ ασφαλείας, όχι κατευθυντήριες γραμμές για τον δρόμο που θ’ ακολουθήσουν.

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον ασφάλειας ώστε να νιώθουν άνετα να εκφραστούν, να μιλήσουν για τις επιλογές και τα λάθη τους. Έτσι θα γίνετε ένας πολύτιμος συνοδοιπόρος στη ζωή του και όχι μια μορφή εξουσίας που θα τους φοβίζει.

Σεβαστείτε τις επιλογές τους

Οι γονείς πρέπει να σέβονται τις επιλογές ων ενήλικων παιδιών τους. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να συμφωνείτε σε όλα. Σημαίνει ωστόσο πως πρέπει ν’ αναγνωρίζετε πως είναι ώριμα και ικανά να πάρουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους.

Ο Καρλ Ρότζερς έχει πει πως, “Ο μόνος πραγματικά μορφωμένος άνθρωπος, είναι εκείνος που μπορεί να προσαρμόζεται και ν’ αλλάζει”. Αυτό πρέπει να κάνουν οι γονείς καθώς τα παιδιά τους ωριμάζουν. Να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται.

Η αποδοχή και ο σεβασμός των επιλογών του ενήλικου παιδιού σας, δείχνει εμπιστοσύνη. Όσο και αν είναι δύσκολο, είναι αναγκαίο – ακόμη και αν οι επιλογές τους δεν ταιριάζουν με τις προσδοκίες σας. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να είστε παρόντες και να τα στηρίζετε.

Ακούστε τη σιωπή τους

Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, καμιά φορά η σιωπή είναι η καλύτερη επιλογή. Την κατάλληλη στιγμή και στη σωστή αναλογία, γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο της επικοινωνίας. Η αντίσταση στην παρόρμηση να πείτε αυτό που σκέφτεστε, μπορεί να ευνοήσει την επικοινωνία σας.

Δίνει στο παιδί τον χώρο να επεξεργαστεί τις σκέψεις και τα λόγια σας και να εκφράσει άνετα τις δικές του. Ο γνωστός ψυχολόγος Albert Mehrabian διαπίστωσε πως, το 93% της επικοινωνίας μας, δεν είναι λεκτική. Πολύ σημαντική είναι η σιωπή. Η σιωπή ενδυναμώνει την παρουσία σας.

Υπερβαίνει τα λόγια και κάνει το παιδί σας να νιώθει πιο άνετα. Μπορεί μάλιστα, να μην έχει πάντα ανάγκη από συμβουλές ή παραινέσεις, αλλά μόνο να το ακούσετε. Η σιωπή και οι παύσεις, δείχνουν τη διάθεσή σας να αφουγκραστείτε τα λόγια του, επιβεβαιώνοντάς του πως είστε παρόντες.

Δώστε το δώρο της αγάπης άνευ όρων

Πάνω απ’ όλα, το πιο ισχυρό όπλο είναι η πεμπτουσία του ρόλου σας – η άνευ όρων αγάπη. Ο διάσημος ψυχολόγος Abraham Maslow, τονίζει πως η αγάπη είναι μια θεμελιακή ανθρώπινη ανάγκη. Εκφράστε την με συνέπεια.

Δημιουργήστε έναν χώρο ασφάλειας όπου τα παιδιά θα νιώθουν τη στήριξή σας και τη σταθερότητα της παρουσίας σας. Η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να καλύψει κάθε κενό στη σχέση του γονέα με το παιδί.

Tip: Χρειάζονται απλές αλλαγές, όχι συγκρούσεις

Το σημαντικότερο είναι πως, υπάρχει πάντα η ευκαιρία της εξέλιξης, της κατανόησης και κυρίως, της άνευ όρων αγάπης. Όλες οι παραπάνω αλλαγές αν είναι ειλικρινείς θα διορθώσουν τη σχέση με τα ενήλικα παιδιά. Δεν χρειάζονται πάντα δραστικά μέτρα, συγκρούσεις αλλά απλές αλλαγές.

Όλα αυτά αξίζει να τα έχετε στο μυαλό σας όσον αφορά τη σχέση με το παιδί σας. Αναστοχαστείτε και εξασκείστε την τέχνη της κατανόησης και της επικοινωνίας σας. Αυτό είναι που κάνει την οικογένεια, να είναι οικογένεια.