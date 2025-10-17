Τι θα ζητήσει ο Ζελένσκι από τον Τραμπ απόψε στον Λευκό Οίκο – Η συνομιλία με τον Πούτιν, οι Τόμαχοκ και τα Πάτριοτ

Στη σκιά της μακροσκελούς τηλεφωνικής επικοινωνίας Τραμπ-Πούτιν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσέρχεται σε λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο, με στόχο να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή υποστήριξη της Ουάσινγκτον απέναντι στην ρωσική εισβολή ή ενδεχομένως και την μεσολάβησή της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, ο συγχρονισμός στη διπλωματία είναι το παν, και το Κρεμλίνο φαίνεται να έχει συγχρονίσει τέλεια την τελευταία, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Λευκό Οίκο – την όγδοη τους τελευταίους οκτώ μήνες, σχολιάζει το CNN.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έτοιμο να συναντηθεί με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον και να ζυγίζει δημοσίως τους κινδύνους προμήθειας στο Κίεβο πυραύλων τύπου κρουζ, μεγάλου βεληνεκούς, Τόμαχοκ, Ρώσοι αξιωματούχοι περιέγραψαν την κλήση που ξεκίνησαν ως “θετική και παραγωγική”. Ανέφεραν επίσης ότι “πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εμπιστοσύνης”.

Αλλά στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια σχεδόν δυόμισι ωρών παρέμβαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν – μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να σταματήσει εν τη γενέσει της όλη αυτή η επικίνδυνη συζήτηση για τις δυνητικά καθοριστικές για το παιχνίδι προμήθειες όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Οι Τόμαχοκ – που ζητεί ο Ζελένσκι και που έχουν τόσο μεγάλο βεληνεκές ώστε να χτυπούν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, φέρεται να τόνισε ο Πούτιν στο τηλεφώνημα του Τραμπ. Θα έβλαπταν απλώς τη σχέση ΗΠΑ-Ρωσίας, πρόσθεσε, την οποία γνωρίζει ότι ο Τραμπ εκτιμά τόσο πολύ.

Οι οικονομικές συμφωνίες έπεσαν και πάλι στο τραπέζι και φαίνεται να υπήρξε συμφωνία για μια δεύτερη πρόσωπο με πρόσωπο προεδρική σύνοδο κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να συζητηθεί και πάλι, αν όχι να συμφωνηθεί.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να στείλουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν. Όμως ούτε στην συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογο του, ο Τραμπ αναμένεται να δεσμευτεί για την παροχή των πυραύλων που θα μπορούσαν να αλλάξουν το παιχνίδι στην Ουκρανία, ανέφεραν δύο από τις πηγές, αν και προειδοποίησαν ότι τα πράγματα μπορούν πάντα να αλλάξουν όταν ο πρόεδρος βρεθεί μόνος του σε ένα δωμάτιο με τους Ουκρανούς.

Ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του

Ο Αμερικανός πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, εμφανίστηκε πιο πρόθυμος να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει σχέδια για την παροχή των όπλων στην Ουκρανία, είπαν οι αξιωματούχοι, σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή, κάτι που, όπως τονίζουν, μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή αν το κρίνει σωστό.

Ο Τραμπ μάλλον κράτησε μια στάση αναμονής, ελπίζοντας να εξακριβώσει από τον Ζελένσκι πώς σκοπεύει η ουκρανική ηγεσία να χρησιμοποιήσει αυτά τα εξελιγμένα όπλα.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία ώστε να περιλαμβάνουν πληροφορίες για στόχους βαθύτερα μέσα στο ρωσικό έδαφος, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής στροφής που και οι δύο χώρες ελπίζουν ότι θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, οι οποίες έχουν βαλτώσει μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, το καλοκαίρι, η οποία πάντως απέτυχε να οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Πώς άλλαξε η στάση του Τραμπ

Η στροφή προς την παροχή πληροφοριών με έμφαση σε τοποθεσίες και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ενέργεια, οι οποίες, η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως πει στο Κίεβο ότι, ήταν εκτός ορίων, σημειώθηκε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, στην Αλάσκα, δήλωσαν και οι δύο πηγές. Ο Τραμπ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τον Πούτιν που θα έφερνε τον τερματισμό του πολέμου.

Στον απόηχο της συνόδου κορυφής, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να αυξήσουν την πίεση στον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής στην ανταλλαγή πληροφοριών που η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι θα αλλάξει το σκεπτικό του Ρώσου ηγέτη για τη συνέχιση του πολέμου.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από την Ουκρανία να αποφύγει να πλήξει τις υποδομές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ενέργειας της Ρωσίας πριν από τη σύνοδο κορυφής, καθώς οι αξιωματούχοι επιδίωκαν μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα. Αλλά οι ΗΠΑ έδωσαν στην Ουκρανία το πράσινο φως να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον αυτών των στόχων αφού οι δύο ηγέτες έφυγαν από την Αλάσκα χωρίς να έχουν στα χέρια τους συμφωνία, δήλωσε μία από τις πηγές.

Με την έγκριση των ΗΠΑ, η Ουκρανία έχει πλέον υιοθετήσει μια σκόπιμη στρατηγική στόχευσης των υποδομών της Ρωσίας που σχετίζονται με την ενέργεια, δήλωσε η ίδια πηγή.

Με τις γραμμές του μετώπου να έχουν ουσιαστικά παγώσει και με περισσότερες από ένα εκατομμύριο συνολικές απώλειες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Ουκρανία πιστεύει ότι η στόχευση των ρωσικών ενεργειακών υποδομών είναι ένας από τους λίγους εναπομείναντες τρόπους για την παραγωγή στρατηγικών αποτελεσμάτων, πρόσθεσε η πηγή.

Γιατί ζητεί τους Τόμαχοκ ο Ζελένσκι

Ένας λόγος για τον οποίο ο Ζελένσκι θέλει πυραύλους Τόμαχοκ είναι για να επιτεθεί στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πιστεύει ότι τα ουκρανικά χτυπήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου θα προκαλούσαν σοβαρή ζημιά σε μια βασική πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής οικονομίας του Πούτιν και το συνέκρινε με μια “δυνατότητα κυρώσεων μακράς εμβέλειας” για την Ουκρανία.

Αλλά όλα εξαρτώνται από το πόσο πρόθυμος είναι ο Τραμπ. Παρ’ όλα αυτά, η υψηλού επιπέδου ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα με επικεφαλής την πρωθυπουργό Svyrydenko και τον αρχηγό του επιτελείου Andrii Yermak συναντήθηκε με μεγάλους αμερικανικούς εργολάβους αμυντικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Lockheed Martin και Raytheon, πριν από την άφιξη του Ζελένσκι.

Η Raytheon κατασκευάζει τόσο τα συστήματα Πάτριοτ όσο και τα συστήματα Τόμαχοκ που είναι και τα δύο βασικά τμήματα των αμυντικών αιτημάτων της Ουκρανίας.